Россия ответит на предложение Киргизии о создании второй военной базы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Киргизию, где заявил, что готов обсуждать с местными властями инициативу по размещению ещё одной российской военной базы на территории страны.

"Поскольку это не наша инициатива, мы открыты к её обсуждению с нашими киргизскими коллегами. Если они считают, что усиление российской группировки защитит интересы Киргизии, то мы пойдём им на встречу", — сказал Лавров.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о желании Киргизии создать вторую российскую военную базу на Юго-Востоке страны. Об этом 1 февраля сообщил киргизский посол в России Аликбек Джекшенкулов. Посол отметил, что этот вопрос будет внесён в повестку встречи двух стран, которая должна состояться в марте текущего года.

Читайте также:

Киргизия заинтересована в еще одной военной базе РФ

Американские военные покидают базу в Киргизии

Россия не уйдет из Киргизии, несмотря на заявления Атамбаева