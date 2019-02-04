Россия ответит на предложение Киргизии о создании второй военной базы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Киргизию, где заявил, что готов обсуждать с местными властями инициативу по размещению ещё одной российской военной базы на территории страны.
"Поскольку это не наша инициатива, мы открыты к её обсуждению с нашими киргизскими коллегами. Если они считают, что усиление российской группировки защитит интересы Киргизии, то мы пойдём им на встречу", — сказал Лавров.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о желании Киргизии создать вторую российскую военную базу на Юго-Востоке страны. Об этом 1 февраля сообщил киргизский посол в России Аликбек Джекшенкулов. Посол отметил, что этот вопрос будет внесён в повестку встречи двух стран, которая должна состояться в марте текущего года.
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