За критику власти в WhatsApp россиян начали судить

Двух магаданцев оштрафовали на 15 тыс рублей каждого за критику местной власти в общественных оппозиционных группах в мессенджере WhatsApp. Для прекращения уголовного дела обвиняемые принесли письменные извинения мэру города, сообщает РБК со ссылкой на следственное управление СКР по области.
В ходе расследования было установлено, что в течение пяти дней с 31 января по 4 февраля в оппозиционных группах ("мэру-отставку" и "Снежные дороги Магадана") в мессенджере WhatsApp отправляли сообщения, "содержащие оскорбления мэра Магадана Юрия Гришана в неприличной форме".
13 февраля по статье 319 УК РФ было возбуждено уголовное дело по подозрению в оскорблении представителя власти.
Обвиняемые в полной мере признали свою вину и написали извинения главе города. Следственный комитет заявил, что извинения мэром приняты и он не возражает против прекращения уголовного дела. Мужчинам удалось "отделаться" штрафом в размере 15 тыс рублей на каждого.
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