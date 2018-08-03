За критику власти в WhatsApp россиян начали судить

Двух магаданцев оштрафовали на 15 тыс рублей каждого за критику местной власти в общественных оппозиционных группах в мессенджере WhatsApp. Для прекращения уголовного дела обвиняемые принесли письменные извинения мэру города, сообщает РБК со ссылкой на следственное управление СКР по области.

В ходе расследования было установлено, что в течение пяти дней с 31 января по 4 февраля в оппозиционных группах ("мэру-отставку" и "Снежные дороги Магадана") в мессенджере WhatsApp отправляли сообщения, "содержащие оскорбления мэра Магадана Юрия Гришана в неприличной форме".

13 февраля по статье 319 УК РФ было возбуждено уголовное дело по подозрению в оскорблении представителя власти.

Обвиняемые в полной мере признали свою вину и написали извинения главе города. Следственный комитет заявил, что извинения мэром приняты и он не возражает против прекращения уголовного дела. Мужчинам удалось "отделаться" штрафом в размере 15 тыс рублей на каждого.