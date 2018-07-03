Эксперт-эколог рассказал о всемирном заговоре против Челябинска

Челябинску необходимо активнее развивать экотуризм и менять повестку дня. Так считает эксперт по международным экологически программам ООН Евгений Русак.

По его мнению, регион сделали "центром зла", так как в нем много экологических проблем. Однако никто не говорит о чистых озерах, подобных которым нет в заповедниках. Эксперт отметил, что в Челябинске работают уникальные технологии по сохранению воды, флоры и фауны.

Русак убежден, что региону надо работать на информационной повесткой, распространять положительную информацию, чтобы в мире знали о достоинствах этих мест. Эксперт заверил, что самые известные заповедники в Канаде, такие как Великие озера, по чистоте уступают местам в Челябинской области, хотя слышно о них во много раз чаще, чем о Байкале.

Региону необходимо заниматься экотуризмом, придумывать пешие путешествия по интересным местам, приглашать гостей в места, где сохранилась старина. Кроме того, иностранцев может привлечь охота и рыбалка.

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