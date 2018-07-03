Спикер Совфеда возмутилась из-за невозможности прогулки по Чите на каблуках

Чита — город неухоженный и запущенный. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после визита в столицу Забайкальского края. Там она встретилась с мэром и сити-менеджером.
Матвиенко подчеркнула, что ее огорчило состояние города и она серьезно поговорила с местными чиновниками. Спикер акцентировала внимание на состоянии дорог, газонов, бордюров и тротуаров, по которым нельзя нормально ходить, а о прогулке на каблуках и речи быть не может. Матвиенко убеждена, что горожане достойны иных условий.
Визитер также обратилась к читинцам, которые могут обидеться на ее резкие слова, — их малая родина прекрасна, достойна любви, но еще больше она достойна заботы. А этим обязаны заниматься власти, считает спикер.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала об инициативе Матвиенко поменять остановочные павильоны в российских городах. Спикер особенно сетовала на то, что они заклеены объявлениями, а также создают ощущение грязи.
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