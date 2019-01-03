Адвокат Пола Уилана обжалует его арест

Адвокат Владимир Жеребенков, который представляет интересы задержанного гражданина США Пола Уилана по подозрению в шпионаже, сообщил 3 января, что направил в Лефортовский суд апелляцию с целью обжаловать арест Уилана. Адвокат попросил судью выбрать залог и определить его сумму. Представители Лефортовского суда воздержались от комментариев, так как суд не работает по причине новогодних праздников.
Жеребенков сообщил, что Пол Уилан находится в нормально состоянии и относится к случившемуся с юмором. Он попросил передать ему зубную пасту, щетку и сокамерника, который говорит по-английски.
Напомним, о задержании Пола Уилана стало известно 31 декабря. ФСБ подозревает его в шпионаже, однако родственники Уилана отрицают его причастность к разведслужбам. При этом, родственники Уилана сами подтвердили, что он служил в американской армии.
Ранее "Правда.Ру" публиковала заявление Майка Помпео с требованием немедленно освободить Пола Уилана и вернуть его в США.
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Майк Помпео заявил, что задержанный в России по подозрению в шпионаже Пол Уилан должен быть возвращен в США.
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