Рассекречены "чебурофоны" для чиновников

"Ростелеком" представил новый смартфон, единственными пользователями которого станут российские чиновники. Гаджет будет доступен в двух версиях - обычной и более защищенной, передает РБК.

«Смартфон для чиновников уже существует, и мы активно тестируем решения с госорганами. В том числе обсуждаем создание специальной версии смартфона для спецпользователей, для которых существуют определенные ограничения с точки зрения защиты информации», - заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на презентации отчетности госоператора.

Осеевский добавил, что компания уже подала заявку на финансирование разработок. «С объемом финансирования на будущий год государство уже определилось», - сказал он.