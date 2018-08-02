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Источник Правда.Ру

Институт НАТО не знал, что получил гостайны ЦНИИмаша

Россия

Виктора Кудрявцева, сотрудника ЦНИИмаша, центрального научного института Роскосмоса, обвинили в передаче информации о разработках бельгийскому фон Кармановскому институту гидродинамики, заявил его адвокат Евгений Смирнов, передает РИА Новости.

В деле шпиона из Роскосмоса обнаружена связь с бельгийским институтом. 390386.jpeg
Фото: tsniimash.ru

Администрация брюссельского института пока не может дать точный ответ, в каких проектах принимали участие коллеги из России и не может предоставить точной информации о его связи с Кудрявцевым, сообщил заместитель директора института профессор Эрман Деконинк.

"Сейчас мы пытаемся выяснить, какое могло быть взаимодействие института с этим человеком. Но на уровне дирекции мы не располагаем информацией. У нас много различного рода проектов, и нужно проверить, были ли какие-то контакты, знаком ли этот человек. К сожалению, я не могу предоставить какой-либо подробной информации, на данный момент, мы не можем сказать, знаем этого человека или нет", - сообщил представитель института.

"У нас много разных проектов, в них могут участвовать как российские партнеры, так и из ЕС и Китая, я не говорю, что это полностью исключено, но на данный момент я этого не знаю", - сказал Деконинк.

Ранее стало известно, что ФСБ проводит обыски у сотрудников Центрально-научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) и в Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК). По данным источника издания, операцию проводят по делу о госизмене. 

Разработчики подозреваются в передаче Штатам сведений о гиперзвуковых ракетах РФ, работа над которыми находится под грифом "секретно". Предполагается, что утечка произошла от источника в ЦНИИМАше. Здесь обыскивают кабинеты нескольких сотрудников, в ОРКК - офис Дмитрия Пайсона, директора исследовательско-аналитического центра, который имел близкие контакты с работниками института. 

Пресс-служба "Роскосмоса " подтвердила эту информацию. Дмитрий Рогозин, гендиректор госкорпорации, дал указание службе безопасности содействовать следствию. 

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Темы ЦНИИмаш Бельгия Роскосмос расследование государственная тайна
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