Бизнес-омбудсмен и бывший кандидат в президенты Борис Титов считает, что выход на пенсию должен быть связан не с достижением определенного возраста, а с достижением определенного трудового стажа, пишет "Интерфакс".
"Мы считаем, что пенсионного возраста быть вообще не должно. Люди должны выходить на пенсию по выработке стажа", - заявил Титов. Каждая профессия должна предполагать определенный стаж работы, достижение которого позволяет получать пенсию.
"У тебя должно быть право выработать стаж, причем ты можешь им играть: если хочешь выйти раньше на пенсию, ты можешь докупить стаж, как это во многих странах делается", - объясняет Титов.
Бизнес-омбудсмен добавил, что купить стаж могут те, кто не выработал его в нужный срок, но пенсию получать все же хочет: "Если ты отработал 35 лет и хочешь уйти на пенсию, но хочешь получать нормальную пенсию, заплати государству, в Пенсионный фонд, определенную сумму как страховку, и тебе начисляют пенсию уже по полной".
Институт экономики роста имени Петра Столыпина сформулировал данные предложения по реформе пенсионного законодательства и направил их на рассмотрение в правительство.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Не расплатившись до конца с собственным внешним долгом, Российская Федерация прощает долги всем остальным.
Необходимо прекратить изображать всех богатых россиян в одном цвете.
В Китае ввели политику "только кремация", направленную на сохранение земель. В частности, провинция Цзянси наложила запрет на традиционные ритуалы погребения. У нарушителей отнимают готовые гробы.
Атака Армении на ОДКБ ставит под угрозу безопасность страны, сказал "Правде.Ру" армянский политолог Арман Бошян.