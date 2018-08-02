Россиянам предложат отменить выход на пенсию и докупать трудовой стаж

Бизнес-омбудсмен и бывший кандидат в президенты Борис Титов считает, что выход на пенсию должен быть связан не с достижением определенного возраста, а с достижением определенного трудового стажа, пишет "Интерфакс".

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"Мы считаем, что пенсионного возраста быть вообще не должно. Люди должны выходить на пенсию по выработке стажа", - заявил Титов. Каждая профессия должна предполагать определенный стаж работы, достижение которого позволяет получать пенсию.

"У тебя должно быть право выработать стаж, причем ты можешь им играть: если хочешь выйти раньше на пенсию, ты можешь докупить стаж, как это во многих странах делается", - объясняет Титов.

Бизнес-омбудсмен добавил, что купить стаж могут те, кто не выработал его в нужный срок, но пенсию получать все же хочет: "Если ты отработал 35 лет и хочешь уйти на пенсию, но хочешь получать нормальную пенсию, заплати государству, в Пенсионный фонд, определенную сумму как страховку, и тебе начисляют пенсию уже по полной".

Институт экономики роста имени Петра Столыпина сформулировал данные предложения по реформе пенсионного законодательства и направил их на рассмотрение в правительство.