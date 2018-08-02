Купайтесь всухую! В День ВДВ по всей России выключили фонтаны

В крупных российских городах - Санкт-Петербурге, Ростове, Новосибирске, Краснодаре и других - ко дню ВДВ отключили фонтаны. Как сообщают местные издания, причина этому - технические работы и проверки
На день Воздушно-десантных войск городские власти многих российских городов запланировали профилактические работы, включающие промывку и продувку всех фонтанов.
Специалисты проверяют трубы, проведут прочистку, промывку и проверят исправность узлов и механизов. В большинстве городов работа фонтанов будет возобновлена 3 августа.
В Ярославле отключение фонтанов объяснили подготовкой ко Дню строителя, который празднуется 12 августа.
В главном екатеринбуржском парке имени Маяковского отключение фонтанов прокомментировали так: "Фонтан требовал серьезного и быстрого вмешательства. В данный момент в парке не проводится крупных праздников. Первый крупный праздник будет 10 августа ко Дню строителя. Затем - 18 августа День города. К ним фонтан должен работать идеально. Поэтому мы решили закрыть его на профилактику".
В Петерубрге занялись фонтанным комплексом на Московской площади, крупнейшей в Петербурге. "Водоканал" выделил более 191 млн рублей на работы, говорится на сайте госзакупок.
Фонтанный комплекс на Московской площади, крупнейшей в Петербурге,решили капитально отремонтировать. «Водоканал» выделил на это более 191 млн рублей, следует из материалов сайта госзакупок.
"Целью выполнения работ является повышение уровня благоустройства и комфортности городской среды, создание условий современного отдыха населения города, сохранение исторического облика и туристической привлекательности Петербурга", - говорится на сайте.
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