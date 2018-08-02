Докторов и медсестер хотят сажать за врачебные ошибки

В Уголовном кодексе Российской Федерации в ближайшее время может появиться глава о врачебных ошибках и наказании, предусмотренном за них.

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С такой инициативой выступили Следственный комитет РФ совместно с Министерством здравоохранения. Было предложено установить меру ответственности за халатность врачей и другие проступки медицинского персонала. Вопрос рассмотрели прямо по ходу заседания координационного совета Следственного комитета по вопросам оказания медицинской помощи детям с юго-востока Украины и из Сирийской республики.

В ходе обсуждения участники заявили, что зачастую бывает так, что врачи неоправданно откладывали оказание первой медицинской экстренной помощи детям. Разумеется, это серьезная ошибка. Необходимо, по мнению участников координационного совета, систематизировать врачебные ошибки и определить меру ответственности.

Известно, что инициаторами нововведения уже были подготовлены рабочие предложения по введению новых глав в Уголовный кодекс Российской Федерации. Также подвергнется изменениям уже существующая в УК РФ статья "Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности". Представители Следственного комитета отметили, что впереди еще огромный объем работы — необходимо свериться с мнениями экспертов и изучить критические и аналитические статьи на данную тему в средствах массовой информации.

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