В России впервые оправдан уклонист от призыва

В Российской Федерации впервые вынесли оправдательный приговор молодому человеку, уклоняющемуся от альтернативной службы в армии. Случился нонсенс в Ростовской области.

Фото: mil.ru

Громкий прецедент был создан судьей Волгодонского районного суда Ростовской области Екатериной Нездоровиной. Она оправдала молодого человека по имени Константин Титов. Призывник позволил себе не явитьсяна службу в дом-интернат для престарелых и инвалидов для прохождения альтернативной службы.

Дело в том, что работодатель отказался предоставить Титову место в общежитии. Финансовых средств для съема жилья у призывника нет, поэтому он обратился в суд с просьбой поменять ему место службы. Также Константин Титов жаловался на недостаточное качество медицинского освидетельствования, в следствие чего, по его мнению, ему назначили не соответствующую действительности категорию годности к службе. Суд молодой человек проиграл, и на него завели уголовное дело.

Но дальнейший уголовный процесс, однако, разрешился в пользу Титова. Судья признала, что работодатель был обязан предоставить ему место для проживания, а военкомат — проездные билеты. Обвинение пыталось доказать, что с таким подходом суда любой призывник, направленный на прохождение альтернативной службы, сможет легко от нее уклоняться. Суд же жалобы обвинения отклонил.

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