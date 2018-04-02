Испытана противоракета для защиты Москвы от ядерного удара

В Казахстане на полигоне Сары-Шаган была испытана новая российская модернизированная система ПРО. Запуск прошёл успешно — условная цель была поражена, сообщается на сайте Минобороны.

Фото: mil.ru

Ракета относится к системе ПРО, предназначенной для защиты Москвы.

Система противовоздушной обороны, ракета которой была испытана, поступит на вооружение ВКС. Её задачи — защита Москвы от атак средствами воздушно-космического нападения, а также предупреждение ракетных ударов и контроль космического пространства.

Тактические и технические характеристики испытуемой ракеты имеют значительное преимущество перед огневыми средствами, которые стоят на вооружении сейчас.

Ранее сообщалось, что давнее противостояние двух сверхдержав — Советского Союза и США привело к созданию ядерного вооружения. Сначала это были обычные авиабомбы, сбрасываемые с самолетов, однако позже, с развитием ракетной техники, средства доставки боевых блоков смогли преодолевать тысячи километров за достаточно малый промежуток времени. Обезопасить себя от ракетно-ядерного удара можно лишь создав системы противоракетной обороны, причем над главным городом страны нужно было создать непробиваемый купол — им стала система ПРО А-135, или "Амур".

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