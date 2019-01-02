В МВД рассказали, как изменится закон о гражданстве РФ

Уже с июля 2019 года, родители российских граждан смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Упрощенный порядок подразумевает отмену некоторых правил для получения гражданства. Желающему стать гражданином РФ в упрощенном порядке можно игнорировать правило беспрерывного проживания на территории России в течение пяти лет.
Ранее в законодательстве России существовало ограничение по трудоспособности. Нетрудоспособные родители российских граждан не могли подать заявку на получения гражданства в упрощенном порядке. Внесенные изменения, которые начнут действовать уже в июля, снимают это ограничение и позволяет нетрудоспособным родителям получить гражданство России в упрощенном формате, если они имеют детей старше 18 лет, которые являются гражданами РФ.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об изменениях в "дачном" законодательстве.
фото: http://fmsmoscow.ru/
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