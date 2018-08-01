Газ со свалок пустят на обогрев близлежащих районов

Производить энергию из свалочного газа. Такие планы вынашивает Минприроды РФ, рассказал руководитель министерства Дмитрий Кобылкин.

По его словам, при помощи газа можно обогревать и освещать районы, расположенные рядом с объектами. Технологию опробуют как на столичном регионе, так и по всей стране.

Кроме того, через шесть лет свалочных полигонов станет меньше, будет уничтожен 191 объект. Территорию начнут "реанимировать".

Стоит пояснить, что национальный проект "Экология" предполагает создание инфраструктуры по переработки отходов, финансирует работу на местах центр. К 2024 году в стране появится две сотни объектов по сортировке, обработке и утилизации отходов.

Напомним, "Экология" — проект, реализуемый в контексте президентского указа о национальных целях и задачах, которые страна должна выполнить к 2024 году.

Так, в начале лета стало известно, что под Москвой на полигоне "Ядрово" стала функционировать система дегазации. В тот же период глава страны Владимир Путин рассказал, каким образом будет решаться ситуация вокруг свалок.

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