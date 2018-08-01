Минздрав перечислил "больные" регионы России

Министерство здравоохранения Российской Федерации составило рейтинг самых "больных" и "здоровых" регионов страны.
Согласно информации, предоставленной ведомством, хуже всего дела со здоровьем россиян обстоят в Алтайском крае. В данном российском регионе самый высокий уровень заболеваемости населения. Так, в прошлом году в Алтайском крае зафиксировано 250 тысяч различных заболеваний на 100 тысяч граждан.
Немногим лучше со здоровьем населения обстоят дела в Санкт-Петербурге. Там на 100 тысяч санкт-петербуржцев приходится 237 тысяч заболеваний. Дальше в списке самых "больных" регионов России идут Ненецкий автономный округ, республика Карелия и республика Коми.
А вот самые здоровые россияне живут в Кабардино-Балкарии. В прошлом году там было зафиксировано чуть меньше ста тысяч заболеваний на все те же 100 тысяч граждан. Чуть менее хорошими показателями могут похвастаться Чечня и Тыва, а также Курская и Астраханская области.
Также Министерство здравоохранения Российской Федерации поделилось и средними показателями заболеваемости россиян по стране. Так, оказалось, что на сто тысяч человек в России приходится в среднем 162 тысячи различных заболеваний.
Напомним, что ранее "Правда.Ру" рассказывала о другом рейтинге Министерства здравоохранения. Так, ведомство привело статистику российских регионов, население которых больше всего страдает от избыточного веса. Стоит отметить, что и в этом рейтинге пальма первенства досталась Алтайскому краю.
Читайте также:
Права пациента: кто защитит от недобросовестного врача?
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Не расплатившись до конца с собственным внешним долгом, Российская Федерация прощает долги всем остальным.
После "обретения независимости" на Украине появилось много доморощенных историков, пересматривающих, а чаще переписывающих и придумывающих историю страны.
В Китае ввели политику "только кремация", направленную на сохранение земель. В частности, провинция Цзянси наложила запрет на традиционные ритуалы погребения. У нарушителей отнимают готовые гробы.
История затворничества главного редактора портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа может завершиться в скором времени и не в пользу опального австралийца.