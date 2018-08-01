Минздрав перечислил "больные" регионы России

Министерство здравоохранения Российской Федерации составило рейтинг самых "больных" и "здоровых" регионов страны.

Фото: Fotodom.ru

Согласно информации, предоставленной ведомством, хуже всего дела со здоровьем россиян обстоят в Алтайском крае. В данном российском регионе самый высокий уровень заболеваемости населения. Так, в прошлом году в Алтайском крае зафиксировано 250 тысяч различных заболеваний на 100 тысяч граждан.

Немногим лучше со здоровьем населения обстоят дела в Санкт-Петербурге. Там на 100 тысяч санкт-петербуржцев приходится 237 тысяч заболеваний. Дальше в списке самых "больных" регионов России идут Ненецкий автономный округ, республика Карелия и республика Коми.

А вот самые здоровые россияне живут в Кабардино-Балкарии. В прошлом году там было зафиксировано чуть меньше ста тысяч заболеваний на все те же 100 тысяч граждан. Чуть менее хорошими показателями могут похвастаться Чечня и Тыва, а также Курская и Астраханская области.

Также Министерство здравоохранения Российской Федерации поделилось и средними показателями заболеваемости россиян по стране. Так, оказалось, что на сто тысяч человек в России приходится в среднем 162 тысячи различных заболеваний.

Напомним, что ранее "Правда.Ру" рассказывала о другом рейтинге Министерства здравоохранения. Так, ведомство привело статистику российских регионов, население которых больше всего страдает от избыточного веса. Стоит отметить, что и в этом рейтинге пальма первенства досталась Алтайскому краю.

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