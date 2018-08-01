В правительстве объявили об угрозе срыва гособоронзаказа по линии ВМФ

Вице-премьер по вопросам развития военно-промышленного комплекса Юрий Борисов предупредил об угрозе срыва гособоронзаказа по строительству и ремонту кораблей для Военно-морского флота в 2018 году.

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«Переносы сроков постройки и ремонта кораблей произошли и в прошлом году. Есть предпосылки срыва сроков поставок и по сдаточной программе 2018 года. Эту негативную тенденцию нужно переломить», - приводит ТАСС слова Борисова на селекторном совещании в Минобороны.

Вице-премьер отметил, что большинство контрактов с промышленными компаниями было заключено Министерством обороны для выполнения гособоронзаказа.

«Сегодня сосредоточимся на текущем размещении заданий гособоронзаказа 2018 года, а также их реализация по состоянию на 1 августа. Сразу отмечу, что большинство контрактов уже заключено. Деньги на гособоронзаказ по линии Министерства обороны выделены», - цитирует РИА «Новости» вице-премьера.