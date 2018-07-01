В России повысились коммунальные тарифы

В России повысились коммунальные тарифы. Ежегодная индексация произошла 1 июля. В среднем цена услуг выросла менее чем на четыре процента.

Фото: Fotodom.ru

Не стоит забывать, что это усредненная цифра. В действительности стоимость какого-то тарифа может не измениться, а иного подорожать на большую сумму. Все решения принимают "на местах", исходя из того, как обстоит жизнь в регионе.

Больше всего, на шесть процентов, подорожают цены в городе на Неве и Якутии, в Башкирии и Кемеровской области — на 5,9%, а в Москве, Кировской и Новгородской областях — на 5,5%. На жителях Северной Осетии, а также Новосибирской области июльская индексация скажется менее всего: их ждет лишь трехпроцентное удорожание.

Ранее "Прада.Ру" рассказывала, что в позапрошлом месяце форма платежного документа стала более информативной. Например, в отдельную строку вынесли штрафы ТСЖ или управляющей компании, стали обозначать сумму, на которую увеличилась оплата, а также сумму долга. Изменился и тариф, куда входит содержание общего имущества, — в плату за содержание.

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