В Театре мюзикла научат курАлесить

В Московском театре мюзикл стартовали показы первого детского спектакля театра — "Чудеса и куралесы" по книгам Льюиса Кэрролла.

Это спектакль для юных фантазеров, которые во всем видят тайну и стараются во чтобы то ни стало ее разгадать. Впрочем, "фантазерам со стажем" на спектакле также не будет скучно — детям разрешено брать на "Чудеса и куралесы" взрослых.

Постановку спектакля осуществили участники творческой группы мюзикла нового поколения "Принцесса цирка": режиссером выступила арт-директор Театра мюзикла Марина Швыдкая, а художником-постановщиком знаменитый сценограф из Канады Оливье Ландревиль. Фантастические наряды обитателей волшебной страны придумала известный театральный дизайнер Виктория Севрюкова, автор костюмов более чем к 350 спектаклям и церемониям. Свет для спектакля поставил также именитый мастер, работавший с лучшими театрами России и Европы, — художник по свету Иван Виноградов.

"Мы давно хотели обратиться к нашим самым маленьким зрителям, — говорит художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой. — Но определение "детский" можно считать условным: мы выбрали для новой постановки большую литературу, классика — Льюиса Кэрролла и его книги о приключениях Алисы. Поэтому можно сказать, что Театр мюзикла продолжает свою традицию семейных спектаклей. В нашей новой постановке есть на что посмотреть, а есть над чем задуматься. У нас сейчас дети рождаются с гаджетами в руках. Было бы здорово, если бы мюзикл "Чудеса и куралесы" напомнил всем нам, что настоящая Страна чудес рядом — стоит только открыть книгу и немного напрячь воображение".

Главную роль — Алисы — в мюзикле "Чудеса и куралесы" исполняют Екатерина Новоселова (Мари Латуш, "Принцесса цирка", Золушка, "Все о Золушке") и Ася Будрина (Соня, рок-опера "Преступление и наказание"). В остальных ролях заняты любимые артисты труппы Театра мюзикла и звезды российской музыкальной сцены: Оксана Костецкая, Татьяна Батманова, Марат Абдрахимов, Артем Чернов, Евгений Вальц, Андрей Гусев, Виктория Пивко, Алина Винокурова, Карина Арбельяни, Наталия Соболева, Андрей Вальц, Дмитрий Федоров, Денис Котельников, Иван Латушко, Дмитрий Воробьев, Андрей Пришутов, Ирина Перова, Анастасия Шестакова, Вадим Дубровин, Станислав Сазонов и другие.

Мюзикл "Чудеса и куралесы" — это не просто музыкальное переложение культовой книги для театральной сцены. В спектакле Театра мюзикла появятся новые персонажи (например, Джокер), а зрители вместе с Алисой научатся играть в веселую и странную игру — куралесы.

Первые показы пройдут в Московском театре мюзикла в дни рождественских и новогодних праздников, а, значит, зрителей ждут веселье и игры не только в зрительном зале, но и возле новогодней елки в фойе театра — перед началом спектакля и в антракте.

Первый блок постановки продлится до 8 января 2018 года: начало спектакля 30 декабря и с 3 по 8 января — в 14:00, 31 декабря — в 13:00.

Адрес Московского театра мюзикла: Пушкинская, пл. 2.

Стоимость билетов: от 500 рублей.

Сайт театра: www. мюзикл.рф