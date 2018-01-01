"Элинор и ее мужчины" - в театре Российской армии

3 января на сцене Центрального академического театра Российской армии пройдет спектакль "Элинор и ее мужчины".

Народный артист России, режиссер А. Бурдонский обратился к одной из самых известных пьес ХХ столетия "Лев зимой" американского драматурга Джеймса Голдмена. События в пьесе, основанной на реальной истории Англии, разворачиваются в 1181 году в замке Шинон, куда в канун Рождества для принятия решения о престолонаследнике возвращают из заточения опальную королеву Элинор Аквитанскую, томившуюся долгих 10 лет в тюрьме "по милости" короля Генриха II. Борьба за власть, любовь и ненависть одновременно, предательство и верность, прочие человеческие страсти и амбиции, поистине шекспировского накала в античном обрамлении (действие происходит в течение суток) воплощены во взаимоотношениях короля Генриха II и его царственной супруги Элинор, их сыновей, французского короля, его любовницы французской принцессы Элис и других заинтересованных лиц. Эта завораживающая история, трагически окрашенная, с невероятно запутанным фактически детективным сюжетом, блистательными диалогами, иронией, испепеляющими душу чувствами превращается в трагифарс по замыслу режиссера и его замечательного актерского ансамбля.

"Женщина-мечта, женщина-мать, женщина-королева. Вы понимаете, разделить нельзя! — говорит Народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина. — Все равно, конечно, преобладает женщина с ее страстями, со всеми ее хитростями. Другое дело, что она хочет мира, и она об этом говорит: "Неужели ради любви к богу мы не можем чуточку любить друг друга?"

"Элинор и ее мужчины"

16+

Трагифарс в 2-х действиях.

3 января, среда

18:00.

Малая сцена.

Продажа билетов.