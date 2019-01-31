"Асса", "Княжна Мери" и новый театр легендарного Соловьева

Легендарный Сергей Соловьев, народный артист России, презентовал свой новый театр в Императорском яхт-клубе на "Красном Октябре".

Поклонники именитого режиссера всех возрастов собрались на мероприятии в честь начала работы Театра-Студии САС снежным вечером в бережно отреставрированном историческом здании, которое входит в культурный кластер, поддерживаемый финансово-промышеленной группой "ГУТА".

Перед премьерным показом спектакля "Княжна Мэри" на пресс-конференции советник президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир Толстой, художественный руководитель Театра-Студии САС Сергей Соловьев, публицист, декан факультета Высшая школа телевидения МГУ имени М. В. Ломоносова Виталий Третьяков, президент Группы "ГУТА" Алексей Харин рассказали о том, почему в стране открываются все новые театральные проекты и кто является основной аудиторией таких камерных форматов.

Сергей Соловьев сказал, что появление театра "САС" — это "не вдруг", а плод его более чем 40-летнего служения Мельпомене. На вопрос: "А не поздно ли?" — он отвечает: "Не поздно, самое оно, нужно тогда делать, когда уже так приперло, что не делать ты не можешь!" Сергей Соловьев счастлив, потому что в Год театра в России он имеет возможность презентовать свой театр в самом центре столицы в замечательном историческом здании — в Императорском яхт-клубе на "Красном Октябре", в месте, где "куда не ткнешь пальцем — все художественное и редкое".

Владимир Толстой предложил запомнить день 24 января, накануне Дня студента, Татьяниного дня, потому что "сколько бы ни прошло лет, мы будем говорить, что театр Сергея Соловьева открылся именно в Год театра". "И это точка отсчета. И это прекрасное пространство!" — с воодушевлением отметил Владимир Толстой.

Алексей Харин, поклонник творчества Соловьева, сказал, что когда узнал, что такой прекрасный режиссер ищет достойное место для презентации своего нового детища, то без колебаний предложил ему пригласить гостей в Императорский яхт-клуб, который имеет особую ауру, прекрасную историю и фантастическое местоположение — на самой стрелке острова посреди Москва-реки. Здание является одной из жемчужин архитектурного и исторического наследия столицы и входит в культурный кластер.

Виталий Третьяков выразил надежду, что театр Сергея Соловьева, известного провокатора и акциониста от кино и театра, взбаламутит театральное сообщество Москвы. Также Виталий Третьяков отметил, что давно не было такого гигантского события и хорошо, что первый спектакль — "Княжна Мери" по мотивам романа русского классика Михаила Лермонтова.

На презентации собралось более 300 гостей, в клубах столичного бомонда можно было встретить актрис Татьяну Друбич и Юлию Снигирь, кинорежиссеров Анну Меликян, Егора Баранова, скульпторов Алексея Благовестнова, Ярослава Бородина, художника-живописца Владимира Рогозина, медиапресон Сати Спивакову, Дмитрия Ивлиева, Олега Шоммера, Елену Старостину, Эвелину Бледанс, Владимира Лебедева, Станислава Коненко, Игоря Фионова, Елену Никитину, ректора Института современного искусства Ирину Сухолет, социолога Константина Абрамова и других известных жителей столицы и театральных почитателей.

Александр Кибовский, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры г. Москвы, смог приехать только к спектаклю. Он сказал, что не мог пропустить такое значимое событие, да еще и в таком красивом месте, и шутливо обменялся табличками, заготовленными к пресс-конференции с Мастером Соловьевым.

Кульминацией презентации театра стала экспериментальная постановка молодого режиссера Татьяны Самбук "Княжна Мери" по мотивам одноименной главы романа "Герой нашего времени" Михаила Лермонтова в Большом зале Императорского яхт-клуба. В ходе спектакля возникали аллюзии и отсылки к кинематогрфическим приемам, использованным Мастером Соловьевым в легендарной "Ассе": длинные пляжи как иллюстрация времени, музыкальные и технологические включения в "ткань" спектакля — приемы, которые первым начал применять именно Сергей Соловьев.

Второй спектакль Театра-студии САС "Иванов" по одноименной пьесе Антона Чехова уже самого режиссера Сергея Соловьева прошел двумя днями позднее в Выставочном зале RedOctober на территории "Красного Октября".

Справка

Сергей Соловьев — советский и российский режиссер, В его фильмографию входят известные картины: "АССА", "Сто дней после детства", "Анна Каренина", "Станционный смотритель", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", "Чужая белая и рябой", "Три сестры", "Нежный возраст", "Семейное счастье" и другие.

Сергей Соловьев — обладатель премий и наград: "Серебрянный медведь" за лучшую режиссуру — Берлинский кинофестиваль, Лауреат Госпремии СССР, Премии Ленинского комсомола ("Сто дней после детства"), Гран-при Венецианского фестиваля телевизионных фильмов ("Станционный смотритель"), специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля ("Чужая белая и рябой"), специальный приз жюри на МКФ в Сан-Себастьяне ("АССА"), приз за вклад в мировой кинематограф на ММКФ и других.