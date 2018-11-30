Увидеть до премьеры: в Театре Армии показывают эскизы новых спектаклей

30 ноября, 1 и 2 декабря на экспериментальной сцене Театра Армии проходят показы эскизов новых спектаклей. Уже полгода здесь кипит работа мастерской молодой драматургии и режиссуры "Исторические лица".
Шесть молодых драматургов и шесть режиссеров под руководством опытных кураторов Елены Исаевой и Ольги Михайловой воплощают свои идеи в новые спектакли на исторические темы.
Проект лаборатории "Исторические лица" был задуман, с одной стороны, с целью расширения репертуара театра, с другой — для привлечения к работе молодых талантов. Постановка спектаклей для Театра Армии с его историей и масштабностью — задача серьезная и невероятно ответственная. Были отобраны молодые перспективные драматурги и режиссеры, уже имеющие опыт работы с историческим материалом.
Первый этап — выбор темы будущего спектакля — прошел нелегко. Надо было найти такие события и персонажей из истории России XX-XXI веков, чтобы душа "загорелась". Каждая пара режиссер-драматург могла работать в тесном контакте, где в обсуждении и спорах рождалась драматургия будущей постановки.
Театральный режиссер и участник мастерской "Исторические лица" Алексей Размахов говорит о пьесе "Люди ждут, когда танки пойдут" драматурга Анны Гейжан: "Тема путча 1991-го зацепила сразу. События так близки, но осталось много белых пятен. Мы с драматургом решили, что в пьесе должен быть юмор, чтоб не скатиться в излишний пафос. И чтобы был элемент абсурда. В результате получилась трагикомедия, в которой хочется то смеяться, то плакать".
Драматург, автор сценариев фильмов и сериалов Юлия Белозубкина рассказывает о выборе темы для своей новой пьесы: "Мне интересна проблематика "Утомленных солнцем", когда человек внезапно падает с высокого пьедестала. Маршал Тухачевский, волевой, решительный, любимец женщин — и в одночасье все рухнуло. Дочь Светлана, росшая, как оранжерейный цветочек, оказывается под катком репрессий: потеря родителей, детский дом, лютая ненависть окружающих. Мы постарались донести до зрителя хрупкость бытия той эпохи".
По словам кураторов проекта "Исторические лица" Елены Исаевой и Ольги Михайловой, идея руководства театра о проведении мастерской исторической пьесы оказалась весьма плодотворной. Театр Армии нуждается в масштабных событиях и героях. В лаборатории происходит важнейшее сотрудничество режиссеров и драматургов.
После просмотра эскизов некоторые работы войдут в репертуар Театра Армии, которые можно будет увидеть на малой и экспериментальной сценах.
Фотограф: Ольга Брагида
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