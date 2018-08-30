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9 сентября стартует IV московский фестиваль-марафон необычных театров "Лестница. Семейный формат"

Культура » Театр

9 сентября 2018 года в Москве традиционная "Лестница", которую Театр Армии организует уже четвертый год подряд, станет большим семейным музыкальным праздником. Он пройдет на площади и лестнице перед театром. "Лестница" — это чудесный способ провести выходной день под открытым небом с интересными людьми и таланливыми артистами.

9 сентября стартует IV московский фестиваль-марафон необычных театров "Лестница. Семейный формат". 391395.jpeg

Фестиваль "Лестница" проходит в Москве с 2015 года с большим успехом. Каждый год он собирает более 5 тысяч зрителей, а количество желающих запустить в небо шары с желаниями достигает полутора тысяч.

Ежегодно фестиваль Лестница имеет свою тематику: был посвящен 85-летнему юбилею здания Театра Армии, проходил под девизом "Мечтать не вредно", был посвящен детям. В 2018 году решили устроить праздник в семейном формате, где найдется место родителям, детям, бабушкам и дедушкам. Приходите всей семьей, чтобы посмотреть на таланливых молодых артистов, послушать юных музыкантов и вместе с нами запустить в небо воздушные шары.

Организаторы приготовили насыщенную программу. Откроет программу мультимедийный спектакль-экранизация "Самый счастливый осьминог" Руслана Вольфсона, Александры Ловянниковой и Дмитрия Разумова от оригинального передвижного монотеатра "Небольшой театр Руслана Вольфсона". В постановке в режиме реального времени соединены сторителлинг и мультипликация. "Действие происходит в телевизоре, но это не запись. Все предметы и части тела актера попадают в телевизор на ваших глазах. Для детей это реальная магия, а для взрослых головоломка "как он это делает?!", — поясняет Руслан Вольфсон.

9 сентября стартует IV московский фестиваль-марафон необычных театров "Лестница. Семейный формат". 391394.jpeg

Далее в программе "Слон-концерт" в постановке Юрия Алесина театра СНАРК. Спектакль идет в сопровождении живого оркестра, в нем собраны стихи, сказки, легенды, песни и научные факты о самых крупных наземных животных. В мастер-классе "Театр на коврике" от Театра Вкуса и Уличного Театра ТУТ участники под руководством ведущих станут авторами и героями, и создадут свой спектакль на улице, используя минимальное пространство. Кроме того, зрителям представят спектакль "Муха Цокотуха" Детской студии театра Армии, а завершит фестиваль музыкальная мультимедийная сказка "Необыкновенный побег игрушек" Андрея Бадулина по "Путешествию Голубой стрелы" Джанни Родари. и запуском шаров желаний в "Семейном круге мечты". Ведущие фестиваля — Тимур Еремеев и Алена Фалалеева.

Кроме того, на празднике можно будет всей семьей попробовать себя в играх, мастер-классах, викторинах и выиграть билеты на спектакли Театра Армии, отдохнуть на мягких пуфах "бинбэг" и перекусить.

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Темы театр фестиваль Театр Армии необычные театры
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