Биеннале театрального искусства подводит итоги фестиваля "Уроки режиссуры"

Настоящий театральный праздник состоялся 26 ноября на сцене Студии театрального искусства, где объявляли итоги фестиваля драматических театров "Уроки режиссуры", который завершился в Москве в рамках "Биеннале театрального искусства 2018". В этом году беспрецедентно насыщенная, отмеченная художественным качеством программа фестиваля представила в конкурсе постановки мэтров российской режиссуры.

Фестиваль шел почти три месяца. Конкурсная программа стартовала 15 сентября сразу двумя постановками — "Фальшивая нота" Римаса Туминаса и "Три сестры" Сергея Женовача. Завершил конкурсную программу "Уроков режиссуры" спектакль "Гамлет" Юрия Бутусова 8 и 9 ноября в РАМТе.

Арт-директора фестиваля Ольга Егошина и Марина Токарева, завершая прошлогодний фестиваль спектаклей молодых режиссёров, придумали новую модель.

"Нам казалось важным сделать фестиваль, посвященный именно большому режиссерскому репертуарному театру, — говорит арт-директор фестиваля, доктор искусствоведения Ольга Егошина.

В основе модели простой биеннальный принцип — раз в два года, поочередно, в конкурсной программе участвуют молодые режиссеры и мэтры.

Но если в прошлом году мэтры режиссерского театра судили творчество молодых режиссеров, исходя из огромного опыта, то в этом году молодые режиссеры решили отметить наградой каждого участника конкурсной программы.

"Невероятную мудрость проявили молодые режиссеры. Они поняли, что не им судить. И вообще, судить — неблагодарное дело", - сказал со сцены Адольф Шапиро.

Причем, каждая номинация уникальна и предполагается для конкретного режиссера. Приз — статуэтка Арлекина "Биеннале театрального искусства", автором которой является Александр Боровский, который для ее создания использовал эскиз своего великого отца.

Молодые участники жюри благодарили мастеров за самые важные "Уроки режиссуры". Приз получили:

Сергей Афанасьев (спектакль "Вишневый сад") — "За урок живого и свежего прочтения одной из самых постановочных пьес";

Сергей Федотов (спектакль — "Васса (Первый вариант") — "За урок погружения в атмосферу горьковской пьесы";

Олег Рыбкин (спектакль "Три дня в деревне") — "За урок превращения классического текста в лирическое высказывание";

Роберт Стуруа (спектакль "Ревизор.Версия" — "За урок соединения отваги решения и воплощения");

Алексей Песегов (спектакль "Оттенки") — "За урок свободы театра, перпендикулярного времени";

Кама Гинкас (спектакль "Вариации тайны") — "За урок построения блестящего сценического дуэта";

Адольф Шапиро (спектакль "Это так (если вам так кажется") — "За урок мудрости, юмора и легкости в интерпретации" ;

Григорий Козлов (спектакль "Живи и помни") — "За урок подлинности сценической жизни";

Алексей Бородин (спектакль "Последние дни") — "За урок исторического мышления и неожиданности постановочного монтажа";

Валерий Фокин (спектакль "Ваш Гоголь. Последний монолог") — "За урок тотального театра";

Дмитрий Крымов (спектакль "Своими словами. Н. Гоголь. "Мертвые души (История подарка)" — "За урок театральной метафизики";

Римас Туминас (спектакль "Фальшивая нота") — За урок создания театральной иллюзии и режиссерской маэстрии";

Юрий Бутусов (спектакль "Гамлет") — "За урок бескомпромиссно концептуальной режиссуры";

Сергей Женовач (спектакль "Три сестры") — "За урок молодости решения, кантилены актерской жизни и мастерства диалога с автором".

Отсутствующих на церемонии с блеском "изображали" их актеры: Максим Маминов — Дмитрия Крымова, Александр Суворов — Сергея Женовача.

Церемонию подготовила самая молодая театральная команда столицы — "панки" — ученики Владимира Панкова.

Она была полна драйва и юмора, музыки и артистизма. На вечере царила атмосфера любви и профессионального братства.

Фестиваль "Уроки режиссуры" призван сократить "расстояние" между поколениями, упрочить традиции преемственности, сделать индивидуальный постановочный опыт сокровищницей общего мастерства.

"Биеннале театрального искусства" проходит в Москве и Санкт-Петербурге при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда Президентских грантов и завершится 17 декабря пятой торжественной церемонией вручения ежегодной Премии в области литературы о театре "Театральный роман".