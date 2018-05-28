"Волки и овцы" в Театре Армии

3 июня в 18:00 на большой сцене Театра Российской Армии спектакль "Волки и овцы" (комедия в двух действиях, 12+).

Не секрет, что комедии русского классика Александра Николаевича Островского звучат в наше время абсолютно современно. Жизнь сегодня, с ее переменами воззрений и обстановки, вызванными все новыми требованиями реальности, как нельзя лучше предстает в пьесах Островского — одного из самых репертуарных драматургов нынешней отечественной сцены.

Для режиссера-постановщика Бориса Морозова комедия "Волки и овцы" — это седьмое обращение к творчеству русского классика. Остроумная, ироничная, фарсово смешная, вместе с тем полная внутреннего напряжения и мудрости, написанная ярким, сочным, афористичным языком эта пьеса Островского привлекла Морозова в том числе своей злободневностью и, конечно, универсальностью в ней происходящего.

Актуальность "Волков и овец", в которой в полной мере отражены нравственные болезни и острые социальные конфликты также и нашего времени, напряженность современной жизни, дисгармонизация в ее ощущении, а вместе с тем ее пестрота, непредсказуемость в неожиданных прямо-таки водевильных поворатах судьбы раскрыты режиссером ярко, колоритно, оригинально, самобытно, психологически точно мотивированно.

В каждом человеке есть что-то от "волка" и от "овцы", поэтому в зависимости от ситуации человек предстает в разных своих ипостасях. В спектакле в выигрыше не остается никто — ни "овцы", ни даже "волки", так как на самом деле человек рождается для иной жизни.

Многоцветие, разнообразие жизни и возможностей, в ней заложенных, обозначены гармонией красок в сценографии Иосифа Сумбаташвили.

Композитор Рубен Затикян в своей музыке, пленительно-красивой, напоминающей об очаровании и блеске далекого XIX столетия, в то же время стремительной, полной диссонансов, галопирующей, как и нынешний XXI век, находит точные музыкальные характеристики всем персонажам комедии.

А.Н. Островский, как известно, хорошо знал театр и писал замечательные роли для актеров и актрис.

Актриса Ксения Хаирова о спектакле:

"Свойства человеческих душ не меняются с течением времени, философия жизни остается прежней и, по мнению режиссера, разделение мира на палачей и жертв весьма условно. В зависимости от обстоятельств человек проявляет все возможные оттенки своей души. Порой мы сами примеряем на себя роль "овцы" и забываем выйти из нее. А "волки" пользуются нашей слабостью, и мы имеем то, что нас уничтожает изо дня в день.

Мне посчастливилось сыграть Глафиру на большой сцене нашего театра, чему я несказанно рада. Приходите на спектакль. Подумаем вместе о законах жизни. Попробуем распределить роли и понять, кто есть кто".