Театр Российской армии: сотый спектакль "Саня, Ваня, с ними Римас"

31 января 2019 года в 19:00 на сцене Театра Российской армии будет показан сотый спектакль "Саня, Ваня, с ними Римас".
Где-то на Урале, в деревне у реки Чусовая живет большая семья — три сестры, их мужья и дети. Вот-вот начнётся Великая Отечественная война, а председатель колхоза угрожает Ивану (мужу Александры) и Петру (мужу Софьи) тюрьмой. Об аресте предупреждает односельчанин Римас, и они успевают уйти добровольцами на фронт. И вот Саня (Александра) ждёт мужа с войны, но нет никаких известий, а рядом с ней преданный и влюблённый все эти годы Римас. Пьеса основана на документальных событиях из жизни семьи самого Владимира Гуркина, знаменитого драматурга, известного по фильму "Любовь и голуби".
Заслуженная артистка России Людмила Татарова-Джигурда (роль Александры): "Пьеса, написанная замечательным драматургом Владимиром Гуркиным, не оставляет равнодушным никого, кто хоть раз прочел ее или видел спектакль в нашем театре.
Я влюбилась в нее сразу и навсегда. Вот уже 6 лет, как мы играем наш спектакль "Саня, Ваня с ними Римас", но каждый раз он звучит во мне как в первый раз!
Где мы его только не играли — и в холодных военных клубах, и в ангаре военного аэродрома при постоянно взлетающих самолетах, и на горячем асфальте на ступеньках магазина в военном городке …. Всех площадок не перечислить, но каждая запомнилась по-своему, как и глаза наших разных зрителей, которые всегда объединяло одно — наличие в них слез радости от увиденного.
Я завидую всем тем, кому предстоит увидеть наш спектакль впервые! Впервые прожить с нами эту историю о простых людях, не сломленных ни войной, ни трудностями жизни и судьбы! Способных сохранить в себе большую душу, горячее сердце и любовь!
Все мы, участники спектакля и его создатели дорожим нашей Семьей в нем (даже в жизни друг друга называем сестрами).
Низкий поклон Владимиру Гуркину и его дедам и бабушкам за эту историю, подаренную в наследство поколениям!
Приходите в Театр Российской Армии, берите своих друзей и родных и обязательно носовые платки. Вдохновляйтесь вместе с нами на спектакле!"
Фотограф: Валерий Седельников
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