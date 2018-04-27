"Школа современной пьесы" спасает Пушкина на дуэли

29 апреля в 19:00 Московский театр "Школа современной пьесы" приглашает неравнодушных попытаться спасти "наше все". Именно с Пушкина начинается знакомство с поэзией практически любого ребенка. А что же чувствует ребенок? Как он относится к великому поэту?

"Пушкина я возненавидел еще с детства" — именно с этой чудовищной фразы начинается спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина". Однако непочтительная фраза о том, кого именуют "нашим всем", в конечном итоге становится прологом для увлекательной и ироничной истории о любви. Герои спектакля обитают в ограниченном пространстве дуэльной площадки, которая расположена по центру зрительного зала. Черный грунт под ногами оказывается неустойчивой основой, уходит из-под ног, а причудливый антураж преображает сценическую реальность в странный мир на границе пушкинской эпохи и современности.

В финале спектакля каждый зритель узнает, что Пушкин в этой формуле — переменная.

Для тех, кто уже распланировал последние выходные апреля, есть возможность почтить память великого поэта в его день рождения, 6 июня.