Московский театр мюзикла: мировая премьера спектакля "Пассажиры"

18 января в Московском театре Мюзикла состоялась мировая премьера нового спектакля "Пассажиры" канадского театра-цирка "7 пальцев".
Режиссером постановки является обладательница престижной театральной премии Drama Desk Award Шена Кэролл, известная также своими постановками для Cirque du Soleil, номеру для церемонии вручения премии "Оскар" и цирковому шоу Queen of the Night на Бродвее в Нью-Йорке.
Гостями премьеры стали: Галина Юдашкина и Петр Максаков, Дарья Повереннова и Сергей Лукьянов, Екатерина и Александр Стриженовы, Марина Лошак, Алена Пенева, Маргарита Мамун, Sabi Miss, Юлия Темникова, Ольга Ефремова, Наталья Богданович, Андрей Стемпковский, Марк Зильберквит, Андрей Житинкин, Алиса Феоктистова, Валентин Гнеушев, Дина Хайченко и другие.
Перед премьерой в фойе театра для гостей была создана специальная "вокзальная" атмосфера, чтобы они превратились в пассажиров и почувствовали себя частью постановки.
"Пассажиры" — это история нескольких случайных попутчиков, встретившихся в вагоне поезда. Посредством языка тела — танца и акробатики, а также видеопроекций и оригинальной музыки, международная команда разножанровых актеров предлагает своему зрителю лицом к лицу встретиться с героями, похожими на него самого.
Москва стала первым европейским городом, в котором знаменитая труппа представила свою новую работу. Обычно театр-цирк "7 пальцев" устраивает свои премьеры в Париже, но на этот раз специально для Театра мюзикла было сделано исключение.
Спектакль будет идти в Театре мюзикла три недели — до 9 февраля.
Билеты на сайте: Мюзикл.рф
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