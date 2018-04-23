Бенефис на двоих. В Театре мюзикла Ефим Шифрин и Алексей Колган

4 мая в 19:00 в Московском театре мюзикла (Пушкинская пл., д. 2) пройдет творческий вечер известных артистов театра, кино, эстрады и мюзикла Ефима Шифрина и Алексея Колгана "Бенефис на двоих" (12+).

Эти артисты не только партнеры по театру, но и друзья, сделавшие свое общение ироничным и талантливым спектаклем-диалогом. Как свидетельствуют коллеги Шифрина и Колгана по "Принцессе цирка" в Театре мюзикла, за кулисами спектакля "дядя Фима и дядя Леша" творят что-то невообразимое, после чего трудно выйти на сцену, так как смех сдержать практически невозможно. Кстати, в "Бенефисе" своим старшим наставникам будет помогать и "молодежь" театра.

В программе прозвучат арии из мюзиклов "Принцесса цирка", "Скрипач на крыше", рок-оперы "Преступление и наказание" и любимые многими поколениями песни "Московские окна", "Вечер на рейде", "Песня о хорошем настроении" и другие, а также будут показаны эстрадные миниатюры и сцены из спектаклей. Но главное — это будет веселое и искрометное общение-импровизация ярких творческих личностей.

Билеты от 500 рублей в кассах Театра мюзикла (тел. +7 495 784-6300) и на сайте www.мюзикл.рф (прямая ссылка).