В Театре Армии - "Дамы и гусары"

28 июня в 19:00 на малой сцене Театра Российской Армии — спектакль "Дамы и гусары" (музыкальная комедия в двух действиях; 16+).

Забытый дух рыцарства, гусарства, благородство, мужественность и красота, умение любить, восхищаться женщиной, а если надо, защищать честь дамы, — все это и многое другое в музыкальной комедии Театра Российской Армии о бравых гусарах, давших обет остаться холостяками, и о всепобеждающей силе женского очарования и любви.

Народный артист России Александр Дик:

"В этой легкой, изящной пьесе, которая автором характеризуется как солдатский фарс, мы существуем по законам психологического театра и все невероятные ситуации, которые происходят, проживаем, не давя на них.

Спектакль яркий, динамичный, живой, музыкальный, сделанный с хорошим вкусом. Автор заявляет какое-то событие, а мы, актеры, существуем на основе человеческих взаимоотношений и проживаем это легко и темпераментно.

Играть комедию вообще очень трудно, нужно не скатиться на какой-то наигрыш, на привычные ходы и штампы. Нам надо свою увлеченность этим материалом ни в коем случае не превратить в привычность, а каждый раз относиться к этому как ко встрече с каким-то новым, пусть маленьким, но событием человеческой и актерской жизни".

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