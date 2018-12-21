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Театр Российской армии расскажет о "Волшебных приключениях Нильса"

Культура » Театр

Премьера спектакля "Волшебные приключения Нильса" (6+) состоится 26 декабря 2018 года в 11:00 и будет длиться все новогодние праздники (см. расписание на сайте театра).

Спектакль поставлен по волшебной сказке шведской писательницы, лауреата Нобелевской премии Сельмы Лагерлеф "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями".

Режиссер спектакля, заслуженный артист России Андрей Бадулин:

"Выбор пьесы для постановки "взрослого" спектакля — дело нелегкое. Выбор материала для сказки сложнее во сто крат. Ведь для того, чтобы сказка понравилась детям, нужно выбрать такую историю, которая взволновала бы тебя самого и перенесла в собственное детство, чтобы освежить свои детские впечатления и переживания, свое изумление волшебными приключениями и превращениями сказочных героев. И если сказка, прочитанная сегодня уже немолодым человеком, вызывает тот давно позабытый трепет в душе, а не снисходительную усмешку, то именно эта история и должна стать основой "детского" спектакля.

С детьми нужно разговаривать на их языке, но по-взрослому, на равных, не сюсюкая и не кривляясь. Только так можно заслужить их доверие. Детскую публику не обманешь. Дети, к счастью, еще не научились лицемерить. Если им нравится, то их не оторвать от сцены. Если нет, то можно и поговорить в полный голос, и погулять сходить.

Так что же нравилось мне в столь нежном возрасте? Конечно, приключения и путешествия! Начиная с "Лягушки-путешественницы" и заканчивая "Детьми капитана Гранта". И где-то в серединке этого длинного ряда спряталось "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями". И о чудо! Я это вспомнил! Мальчик, ростом с мизинец (его заколдовал гном), летит верхом на гусе в далекую Лапландию, борется с великанами-памятниками, побеждает полчища серых крыс, блуждает среди гигантских травяных зарослей в поисках пропавшего бельчонка. С этого момента начинает свою работу воображение. Можно приступать к репетициям.

В этой сказке удивительным образом сошлись и житейское, и библейское. Житейское понятно: мальчик из конкретной шведской деревушки ушел из дома, пропадал где-то все лето, под зиму вернулся. Стоп! Плохой мальчик, обижал всех, кто был рядом с ним, не слушался родителей, вынужден пройти сквозь огонь, воду и медные трубы, стать другим человеком и только тогда вернуться домой. Чем не история блудного сына?

Выходит — история про Нильса, это сказка-архетип, она включает в себя много первородных историй. Такая сказка не только развлечение, но еще и пища для ума. Все помнят: "Сказка ложь, да в ней намек…" Дети — чистый лист, ненаписанная книга. Какими они будут, зависит от нас, взрослых. Если мы успеем научить их творить добро, то наше будущее имеет шанс стать сказочной Лапландией.

С идеей понятно, а дальше смело вперед, чтобы на спектакле было и весело, и страшно. Сценография удивляла. Музыка вела за собой. Свет — пиршество для глаз. И, самое главное, актеры, создающие очарование театра".

На фото: Андрей Бадулин. Фотограф: Мария Громова

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Темы театр афиша отдых Москва каникулы спектакль Андрей Бадулин новогодние праздники Театр Российской армии
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