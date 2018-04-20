"Любовная исповедь" в московском Доме актера

24 апреля, во вторник, в 19:30 в Малом зале (1 этаж) Дома актера дают спектакль "Любовная исповедь". Не пропустите!
Монолог о любви и страсти к единственному мужчине судьбы. Пьеса Габриэля Маркеса "Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине" — единственная в творчестве всемирно известного писателя. Написана она от лица женщины, но не только для женщин.
Перед зрителем разворачиваются события жизни семьи — романтическая влюбленность девушки и юноши, свадьба, рождение сына, пришедшее по наследству богатство… Вот оно, счастье, о котором мечтает каждая женщина! Но романтика чувств — лишь мимолетный гость… Страстная игра актрисы поднимает со дна души запрятанные чувства и эмоции, помогает по-новому взглянуть на свою жизнь.
В роли Грасиэлы — дипломант театрального фестиваля "Моноколь", дипломант международного театрального фестиваля "SOLO" — Ольга Лебедева.
Художник по гриму — Олеся Петрова.
Режиссер — Елена Кравчук.
Габриэль Маркес (1927-2014) — колумбийский писатель-прозаик, журналист, издатель и политический деятель. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1982). Представитель литературного направления "магический реализм".
Продолжительность спектакля — 1 час 15 минут.
С отзывами зрителей можно ознакомиться здесь.
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