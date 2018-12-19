Все главные "Чудеса.." - в Новый год!

В Московском театре мюзикла — снова музыкальная фантазия Владимира Баскина о приключениях самой знаменитой Алисы в мире "Чудеса и куралесы".
Здесь Страна чудес и Зазеркалье стали одной Чудо-страной, где обитают любимые герои сразу двух книг Льюиса Кэрролла, а Белая и Червонная королевы являются сестрами, которых поссорил…
Впрочем, приходите на мюзикл, и сами узнаете, кто именно встал между этими особами голубых кровей. Тем более, что к Новому году первый детский спектакль Театра мюзикла порядком обновил свое визуальное оформление: оно стало еще ярче, зрелищнее, и, конечно, страньше!
Между прочим, в зимние каникулы "Чудеса и куралесы" будут показывать каждый день — с 3 по 8 января, а перед спектаклем и в антракте вас ждут новогодняя елка и Дед Мороз со Снегурочкой.
В мюзикле "Чудеса и куралесы" зрители часто оказываются в компании героев — через зал проходят армии Белой и Красной королев и бегают галдящие фламинго, а вечно спешащий Кролик появляется то в партере, то на балконе. И это неслучайно — ведь Страна чудес действительно рядом, стоит только взять с полки любимую книгу и немного напрячь воображение.
Постановку осуществила команда под руководством режиссера-постановщика, арт-директора Театра мюзикла Марины Швыдкой. В числе создателей — Оливье Ландревиль, звезда мировой сценографии, известный зрителям Театра мюзикла по декорациям к мюзиклу "Принцесса цирка". Впечатляющие костюмы придумала известный театральный художник Виктория Севрюкова.
В спектакле заняты любимые артисты труппы Театра мюзикла и звезды российской музыкальной сцены. Алису играет Золушка из мюзикла "Всё о Золушке" и Мари из "Принцессы цирка" актриса Екатерина Новоселова, а обладательница главной театральной премии страны "Золотая Маска" Оксана Костецкая перевоплотилась в Гусеницу. Также на сцене — Марат Абдрахимов, Виктория Пивко, Евгений Вальц, Андрей Гусев и другие признанные мастера жанра.
"Чудеса и куралесы", мюзикл для детей и родителей
Московский театр мюзикла
Пушкинская пл., 2.
23, 29, 30 и 31 декабря и 3-8 января
Билеты от 500 рублей на сайте Московского театра мюзикла
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