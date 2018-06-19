"Принцесса цирка": последние спектакли сезона

С 23 июня мюзикл нового поколения "Принцесса цирка" — снова в самом центре Москвы. До окончания театрального сезона 8 июля на сцене Театра мюзикла на Пушкинской площади — великая музыка Имре Кальмана, невероятные трюки акробатов и воздушных гимнастов, смертельный номер Мистера Икс, исполняемый без страховки, и полная тайн, интриг и страстей история любви дамы из высшего общества и простого циркового артиста.

"Принцесса цирка" стала первым спектаклем, который Московский театр мюзикла представил на своей новой сцене — в легендарном кинотеатре "Россия". Зал, фойе и сцена здания были преображены до неузнаваемости и сейчас являют собой одну из самых современных театральных площадок столицы. В "Россию" "Принцесса цирка" переехала в обновленной версии — с новыми артистами цирка и новыми трюками.

Сюжет мюзикла "Принцесса цирка" значительно отличается от классической оперетты Имре Кальмана. Новое либретто написал поэт и музыкант, переводчик мировых мюзиклов Алексей Иващенко. Его соавторами выступили режиссеры спектакля — арт-директор Театра мюзикла Марина Швыдкая и один из основателей всемирно известного театра-цирка The 7 Fingers Себастьян Солдевилья. Хореографом-постановщиком выступила Женевьев Дорион-Купаль (Канада), которая участвовала в постановке мировых мюзиклов ("Чикаго", "Отверженные", "Бриолин") и работала над турами Селин Дион Unison и Гару SEUL. Художником-постановщиком стал признанный во всем мире сценограф Оливье Ландревиль.

Главные роли исполняют Максим Заусалин, Евгений Шириков, Юлия Вострилова, Мария Биорк, заслуженный артист России Павел Любимцев, обладательница премии "Золотая маска" Оксана Костецкая, Елена Моисеева, Алексей Колган, Марат Абдрахимов, Анна Гученкова, Екатерина Новоселова, Елизавета Пащенко и другие. Специально для Ефима Шифрина была написана новая роль.

Билеты от 500 рублей можно купить на сайте Московского театра мюзикла.

Справка

Московский театр мюзикла — первый и единственный театр в России, посвященный жанру мюзикла. Открылся в 2012 году в ДК им. Горбунова в Филях.

В репертуаре театра — мюзиклы "Сказка для взрослых. Всё о Золушке" Раймонда Паулса, "Принцесса цирка" Имре Кальмана, рок-опера "Преступление и наказание" Эдуарда Артемьева, детский мюзикл "Чудеса и куралесы" Владимира Баскина и спектакль на пределе физических возможностей "РЕВЕРС".

Здесь проходят сольные концерты популярных артистов — Максима Леонидова, Нани Брегвадзе, Сергея Мазаева. В 2014 году в Театре мюзикла состоялся творческий вечер композитора Раймонда Паулса.

В 2013-м и 2015-м годах в театре прошли гастроли всемирно известного театра-цирка из Канады The 7 Fingers ("7 пальцев"). В 2016 году при участии The 7 Fingers Театр мюзикла поставил спектакль "Принцесса цирка".

Также театр осуществляет музыкальные проекты совместно с телеканалом "Культура" — в их числе вечера, посвященные творчеству Людмилы Гурченко, Эдит Пиаф, Фрэнка Синатры, концерт-биография В. П. Соловьева-Седого.

Спектакли театра многократно номинировались на главную национальную театральную премию России "Золотая маска". Лауреатами стали Оксана Костецкая (женская роль в категории "Оперетта — мюзикл", "Всё о Золушке"), Эдуард Артемьев (работа композитора в музыкальном театре, "Преступление и наказание") и Мария Биорк (женская роль в категории "Оперетта — мюзикл", "Преступление и наказание").

В июле 2017 года Театр мюзикла завершил шестой сезон в ДК им. Горбунова показами мюзикла "Принцесса цирка" в рамках "Мировой серии" Международного чеховского фестиваля и объявил о переезде. Новый театральный сезон театр открыл 28 сентября 2017 года на Пушкинской площади — в здании кинотеатра "Россия".

Художественный руководитель Театра мюзикла — Михаил Швыдкой, генеральный продюсер — Давид Смелянский, генеральный директор — Александр Новиков.