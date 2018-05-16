"Идеальный фасон" в Доме Актера: режиссер и два актера

В Доме Актера (Малый зал, 1 этаж) в четверг, 17 мая, в 19:30 — спектакль "Идеальный фасон".

За несколько часов до Нового года в мастерской портного появляется господин, требующий срочно зашить порвавшиеся брюки… А затем перед зрителем начинает разворачиваться "драматическая" история любовного треугольника. Причем главное действующее лицо — даму, возлюбленную обоих, — зритель не видит и не увидит, но будет знать о ней все по рассказам соперников: по-детски трогательного, впечатлительного, робкого господина зрелого возраста в исполнении Евгения Воскресенского и экспрессивного, напористого молодого бизнесмена в исполнении Павла Майкова.

Искрящаяся юмором, талантливая игра замечательных актеров легко превращает драму в комедию. А вражда соперников перерастает в крепкую мужскую дружбу!

Режиссер-постановщик - Денис Филимонов.

В ролях - Евгений Воскресенский, Павел Майков.

Денис Филимонов (род. 1971) — режиссер, артист театра и кино. В 1993 году окончил Школу-студию МХАТ. С 1990-го по 2000 год был актером Московского драматического театра им. Пушкина.

Когда Денису Филимонову было 14 лет, состоялся его дебют в кино — в фильме "Мужчины есть мужчины" ему доверили главную роль. С тех пор Денис Филимонов сыграл более 50 ролей в художественных и телевизионных фильмах.

С 2000 года работает на телевидении в качестве режиссера телевизионных фильмов и сериалов. В последние годы активно работает и в качестве театрального режиссера-постановщика. На его счету около 20 спектаклей, которые с успехом идут не только в России, но и в Польше, Германии, Австралии.

Цитата Дениса Филимонова о спектакле:

"Что, по сути, объединяет мужчин, женщин, да и вообще заставляет наш мир существовать, двигаться вперед? Конечно, любовь. И если в большинстве своем женщинам она может быть нужна сама по себе, любовь и только любовь. То для большинства мужчин любовь — эта та сила, которая заставляет их вырываться за пределы обыденности, принимать порой безумные решения, совершать подвиги.

Настоящий мужчина определяется способностью любить. Любить свое дело, свою Родину, свою семью и друзей… И, конечно, способностью любить женщину".

Продолжительность спектакля — 1 час 30 минут.

Ссылка на мероприятие и билеты: http://www.rfcda.ru/playbill/card/spectacles/Idealnyj-fason/