"Школа современной пьесы" к 100-летию великого актера: "Глузский и байки"

22 ноября на сцене театра "Школа современной пьесы" состоится вечер под необычным названием "Глузский и байки". Так театр отмечает 100-летие со дня рождения выдающегося актера, народного артиста СССР Михаила Глузского.

Михаил Глузский был киноактером. Но последние годы своей творческой жизни он посвятил театру. В "Школе современной пьесы" артист сыграл свои лучшие театральные роли: Старика в спектакле "Уходил Старик от Старухи", где его партнершей была великая Мария Миронова, и Сорина в чеховской "Чайке".

"Чайка" стала последним спектаклем Михаила Андреевича: сбежав из больницы, он играл в спектакле, сидя в инвалидном кресле. После окончания спектакля был доставлен в больницу, где в ту же ночь его прооперировали, ампутировав ногу. Это был настоящий подвиг Артиста, для которого театр и жизнь стали синонимами.

Однако в "Школе современной пьесы" не собираются устраивать ностальгический вечер воспоминаний. Михаил Глузский был человеком с неординарным чувством юмора. Мастером слова, великолепно читающим стихи, а также рассказчиком остроумных баек. Он и сам становился героем забавных историй, которыми в этот вечер поделятся со зрителями артисты театра "Школа современной пьесы", друзья и гости.

В вечере участвуют: Иосиф Райхельгауз, Валерий Фокин, Лия Ахеджакова, Ирина Алферова, Ольга Гусилетова, Владимир Качан, Татьяна Циренина, Владимир Шульга, Михаил Федотов, Леонид Хейфец, Михаил Цинман, Георгий Сатаров.

Адрес: Пресненский вал, д. 27-29, стр. 1. (ДК КРОСНА); ст. м. "Белорусская" (кольцевая, выход к вокзалу).