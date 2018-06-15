Веденеева и Качан уходят в отпуск

27 июня в московском театре "Школа современной пьесы" состоится последний показ спектакля "Последний ацтек" в текущем театральном сезоне.

Ироническая мелодрама Виктора Шендеровича, в которой всего два действующих лица — прекрасная американка миссис Уотсон (Татьяна Веденеева) и капризный эмигрант по фамилии Гольдинер (Владимир Качан) — переносит зрителя в Нью-Йорк. Динамика развития отношений мужчины и женщины: от взаимной неприязни к столь же взаимной симпатии, а возможно, и более глубокому чувству, — раскрывается в тонкой игре двух замечательных артистов.

Для нее Брайтон-бич такая же "заграница", как для обитателей этого прибежища, выходцев из СССР, собственно Нью-Йорк, Большое яблоко. Мистер Гольдинер (Владимир Качан) видел Манхэттен лишь раз — по приезду, из окна такси. По прошествии 20 лет он решился там побывать — и тотчас угодил под колеса автомобиля, которым управляла миссис Уотсон (Татьяна Веденеева). Так несчастный случай и "самое справедливое в мире" американское правосудие свели эти два одиночества.

Миссис Уотсон должна отработать 80 часов, помогая встать на ноги покалеченному мистеру Гольдинеру. Трудно понять, любовь или иная близость возникает между ними, но можно определенно сказать, что встретились две родственные души.

История их взаимоотношений разворачивается на территории крохотной, захламленной квартирки мистера Гольдинера, в многоквартирном доме, мимо которого днем и ночью с грохотом проносятся поезда подземки. Именно эти поезда, по задумке режиссера-постановщика Иосифа Райхельгауза, придают динамичность действу, в котором, казалось бы, ничего не происходит. Герои просто общаются. При этом Татьяна Веденеева постоянно или наводит порядок в квартире, или что-то готовит, а Владимир Качан непрерывно рассказывает, как все плохо в Америке, как хорошо он жил в СССР и как ужасно, что все там в одночасье развалилось.

Но прекрасно выписанные монологи и диалоги, наполненные юмором и иронией, а также великолепная игра исполнителей главных ролей не дают залу заскучать ни на минуту.

Казалось бы, что такого особенного в этом непретенциозном спектакле продолжительностью всего лишь в два часа? Татьяна Веденеева объясняет это так: "Очень многие режиссеры пытаются сделать себе имя и накручивают что-то невероятное. Зрители сидят утомленные от длинных спектаклей, от того, что им нужно понять, что режиссер хотел сказать. А по-настоящему хорошее искусство должно сразу же трогать душу и совсем не обязательно должно иметь какие-то суперсложные формы. Именно простота и трогает какие-то потаенные струны — чего мы и хотели добиться нашим спектаклем".

Иосиф Райхельгауз: "Владимир Качан — один из основателей театра "Школа современной пьесы". Он из тех артистов, которые реализуют себя не только на сцене. Владимир Качан — писатель, автор и исполнитель собственных песен, остроумнейший человек, который коллекционирует различные курьезы и нелепости нашей жизни. Оценивая его универсальность, я иногда шучу, что он — член всех возможных союзов: писателей, театральных деятелей и даже композиторов.

В этом спектакле Владимир Качан ввелся на роль, которую изначально играл Альберт Филозов. И…. получилась совершенно новая история. Потому что когда в пьесе играют только два артиста, появление в этом дуэте актера со столь яркой индивидуальностью меняет все.

Таню Веденееву я впервые увидел и узнал студенткой ГИТИСа. Она была очаровательной, легкой, воздушной, романтичной, красавицей, умницей. Она выделялась среди многих и многих молодых актрис. Прошла большая часть жизни, все мы повзрослели, изменились, а она — нет. В чем вы убедитесь, посмотрев спектакль "Последний ацтек".

В ролях: Татьяна Веденеева и Владимир Качан.

Режиссер: Иосиф Райхельгауз.

Художник: Алексей Трегубов.

Билеты от 400 до 5000 рублей.

Адрес: Пресненский вал, д. 27-29, стр. 1.

Кассы: +7 (499) 390-37-53, +7 (499) 253-09-45.