Лариса Голубкина: освобождение от заплаток

19 мая в 18:00 в Камерном зале Центрального академического театра Российской Армии состоится премьера спектакля-репетиции "Лариса Голубкина. Заплатки" (18+) в постановке режиссера Гарольда Стрелкова. Народная артистка России Лариса Ивановна Голубкина впервые расскажет о своем детстве, об отношениях с Андреем Мироновым и многом другом.

Драматург Родион Белецкий о спектакле:

"Формат спектакля не придуман из головы, все идет от биографии, от того, что мы с Гарольдом услышали. Мы просто очень внимательно слушали Ларису Ивановну. Спектакля этого не было бы, если бы не желание Ларисы Ивановны смело исповедаться перед зрителем, подвести итоги, не окончательные, а промежуточные.

Нет таких актрис, которые на этот шаг могли бы решиться. Звезда ставит под сомнение свою роль, выбор профессии, выбор вообще в жизни, подвергает сомнению какие-то свои поступки, в которых принято не сомневаться, а если сомнение есть, то его принято загонять глубоко внутрь. Это своего рода обнажение имеет совершенную ценность.

Лариса Ивановна, конечно, будет и обычной Голубкиной, какой ее привыкли видеть, но большая часть этого представления — это новая Голубкина, которую еще никто не видел. Безусловно, зрители услышат то, что они хотят услышать и о Миронове, и о "Гусарской балладе", и о каких-то встречах, перепетиях в личной и театральной жизни, но под другим углом. Что-то в этом спектакле будет зависеть от зрителей. Пусть они готовятся к новым ощущениям.

Каждый следующий спектакль будет отличаться от предыдущего, это импровизация, своего рода "интервью на грани", где драматург провоцирует актрису, задает неудобные вопросы, пытается разобраться сам, без злости, но с очень опасным любопытством. Звезда держит удар. Мы создаем атмосферу кабаре с песнями из обширного репертуара Голубкиной и Миронова.

Почему спектакль называется "Заплатки"? На любого человека в течение жизни, как чужая кожа, налипают комплексы, привычки, условности, которые мы назвали заплатками. Именно от этих заплаток в течение действия Лариса Ивановна хочет освободиться".