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Эвелина Бледанс сыграет хозяйку маяка в мюзикле "Алые паруса"

Культура » Театр

25 и 26 января в культурном центре "Москвич" пройдут премьерные показы мюзикла "Алые паруса".

Это будет первая столичная театральная премьера в 2019 году, который в соответствии с Указом Президента Владимира Путина в Российской Федерации объявлен Годом театра.

"Алые паруса" — один из самых успешных отечественных мюзиклов. Его автор — заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Максим Дунаевский — автор музыки более чем к 30 фильмам, самыми известными из которых являются "Д'Артаньян и три мушкетера", "Мушкетеры двадцать лет спустя", "Карнавал", "Мэри Поппинс, до свидания!".

"Наша постановка отличается от формулы Грина — она приближена к современным реалиям, это не воздушная романтическая пастораль, — рассказал Максим Дунаевский. — Но это не осовременивание ради осовременивания! Просто сегодня гриновские мечтательные тона выглядят довольно вяло. Тут нужна была современная энергетика, современное понимание окружающего мира. История действительно стала более жесткой, героям приходится пройти через серьезные испытания на пути к своей мечте!"

В постановке — знакомая всем история представлена по-новому, с новыми сюжетными линиями и героями, но основная мысль осталась неизменной — это вера в любовь и в исполнение мечты. Музыкальную основу спектакля составляют более 30 вокальных номеров, которые исполняют, как молодые, так и известные артисты, входящие в элиту русского мюзикла, ранее задействованные во всех знаменитых музыкальных постановках на российской сцене. У российского зрителя вновь появился шанс прикоснуться к мечте вместе с полюбившимися героями, которые скоро вернутся на московскую сцену.

Официальный сайт мюзикла: www.parusa.ru

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Темы театр мюзикл Москва спектакль Алые паруса Эвелина Бледанс
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