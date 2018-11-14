"Жизнь прекрасна!": главный театральный антидепрессант осени

17 ноября в Московский театр мюзикла возвращается премьерный спектакль этого театрального сезона "Жизнь прекрасна!". Музыкальное ревю, в которое вошли лучшие песни XX века, критики назвали "главным театральным антидепрессантом осени".
Знаковые музыкальные стили представлены в спектакле бессмертными произведениями легендарных исполнителей и великих композиторов "легкого" жанра. Эти песни хочется слушать и слушать, а главное — их хочется петь. Проследив развитие эстрадного жанра, Театр мюзикла включил в ревю образцы отечественной и зарубежной музыки, а также песни из кинофильмов и мюзиклов, ставшие всенародно любимыми шлягерами, — песни Леонида Утесова и The Beatles, Boney M и Джо Дассена, Исаака Дунаевского и Джона Кандера. Каждый номер — это отдельный мини-спектакль со своими героями, проживающими на сцене целую жизнь.
Рулевым в этой машине времени мелодий и ритмов выступает художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой, соединяя всеми любимые песни конферансом, полным остроумия и житейской мудрости. В его команде — Валерия Ланская, Ефим Шифрин, Алексей Колган, Максим Заусалин, Оксана Костецкая, Елена Моисеева, Анна Гученкова и другие звезды российского мюзикла.
Режиссер-постановщик Марина Швыдкая
Художник-постановщик Эдуард Кочергин
Хореограф Ирина Филиппова
Билеты www.мюзикл.рф и +7(495)784-6300
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