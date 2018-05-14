Подслушивать, подсматривать и не записывать - это хорошо

26 мая, 19 июня и 5 июля в Школе современной пьесы — спектакль "Подслушанное, подсмотренное, незаписанное".

Один из самых обычных вечеров… Один из самых популярных ресторанов XX века "Зимний Эрмитаж"… Тот самый, где работал знаменитый шеф Люсьен Оливье, тот самый, в котором бывали Шаляпин и Собинов, Горький, Станиславский и Чайковский.

И сегодня все столики заняты, ресторан полон. Происходит столкновение разных характеров, разных ситуаций. Зритель становится тайным наблюдателем. Сценография спектакля необычна. Все действие происходит между зрителями, что дает полное ощущение тайны.

Авторы спектакля, Евгений Гришковец и Иосиф Райхельгауз, придумали несколько сюжетов. Но пьесу писать не стали. Раздали эти сюжеты артистам с заданием: разыграть их своими словами. Получились веселые, лирические, смешные, порой даже парадоксальные сцены. И, конечно же, не связанные между собой. Готовых реплик нет — актеры импровизируют. А потому у зрителей складывается полное ощущение, что они подслушивают, подсматривают и не записывают…

В ролях:

Татьяна Веденеева

Владимир Качан

Елена Санаева

Александр Цой

Николай Голубев

Александр Овчинников

Иван Момонов

Екатерина Директоренко

Алексей Гнилицкий

Светлана Кузянина

Адрес: Пресненский вал, д. 27-29, стр. 1 (ДК КРОСНА), ст. м. "Белорусская" (кольцевая, выход к вокзалу).

Стоимость билетов от 400 до 3000 рублей.