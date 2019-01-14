Обладатель Drama Desk Award представит свой новый спектакль в Театре мюзикла

18 января 2019 года в Московском театре мюзикла состоится мировая премьера спектакля "Пассажиры" канадского театра-цирка "7 пальцев" (The 7 Fingers) в постановке Шены Кэррол.

"Обычно мировую премьеру "7 пальцев"дают в Париже, - сообщил генеральный продюсер Театра мюзикла Давид Смелянский. — На этот раз специально для Театра мюзикла было сделано исключение".

"Мы рады принимать наших друзей из Канады в здании кинотеатра "Россия", где мы работаем с прошлого года, - отметил художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой. — Кстати, первым спектаклем, который мы представили здесь, стал мюзикл "Принцесса цирка", поставленный при участии "7 пальцев"".

Режиссер спектакля "Пассажиры" — Шена Кэрролл - известна по своим постановкам для Cirque du Soleil, номеру для церемонии вручения премии "Оскар" и цирковому шоу Queen of the Night в Нью-Йорке. За хореографию для спектаклей "7 пальцев" "Следы" (Traces) и "Обстоятельство" (Circumstance) Шена была удостоена престижных театральных премий Drama Desk Award и Bay Area Theatre Critic's Circle.

Ее новая работа — это история нескольких случайных попутчиков, встретившихся в вагоне поезда. Посредством языка тела — танца и акробатики, а также видео-проекций и оригинальной музыки, международная команда разножанровых актеров предлагает своему зрителю лицом к лицу встретиться с героями, похожими на него самого.

"В путешествии время для недавних незнакомцев останавливается, — рассказывает Шена Кэрролл о своем новом спектакле. — Размышляя над своим прошлым и будущим, они то грустят о нереализованных возможностях, то предаются утопическим фантазиям. Вдохновленные движением и сменой пейзажа, они делятся своими историями о бегствах и встречах, потерях и обретениях. И пока пространство заполняет ритмичный звук поезда, срывая покровы с их жизненного багажа, они срывают покровы с самих себя — перед друг другом и зрителем".

"ПАССАЖИРЫ" театра-цирка "7 пальцев" (The 7 Fingers, Канада). Мировая премьера спектакля

18 января — 9 февраля 2019 года, Пушкинская пл., 2 Билеты: https://teamuz.ru/passengers/#tickets