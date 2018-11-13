"Диссидент": спектакль о жизни в период катаклизмов

17 ноября в 19:00 на экспериментальной сцене Театра Российской Армии — спектакль "Диссидент" (музыкальный трагифарс в двух действиях, 16+).

Действие происходит в полуразвалившейся Империи в неопределенном будущем, в уютной квартире Георга, диссидента. Он, его семья и близкие мучаются вечными, но очень острыми вопросами. Воевать или не воевать? Убивать или не убивать? Протестовать или не протестовать? Но делают это совсем не занудно и не философствуя, ровно наоборот: поют песни, танцуют, шутят, показывают фокусы и даже снимаются в кино, пока за окнами бушует чужая война.

Разудалое кабаре, в которое превращается квартира Георга, самое настоящее: зрители спектакля сидят за столиками рядом с героями. И даже, если сами того захотят, принимают в нем участие.

Актер Роман Радов (роль — Мартин, монах): "Непросто жить в период катаклизмов, когда рушится привычный мир, разрываются семейные узы и брат идет на брата. Правда у всех своя, но люди не слышат друг друга и не принимают других взглядов и мнений. В нашем спектакле важные наблюдения подаются в яркой форме с использованием образного языка и метафор. Живая музыка добавляет ощущение доверительного общения".

Фотограф Валерий Седельников