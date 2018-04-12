Школьникам в помощь: уроки литературы в театре

С 14 по 21 апреля театр "Школа современной пьесы" представляет Фестиваль детских музыкальных спектаклей "Уроки литературы". В программе фестиваля — лучшие детские спектакли по произведениям русской классической и современной литературы.

Фестиваль "Уроки литературы" откроется 14 апреля в 12 часов показом одной из последних премьер театра — спектаклем "Мышонок-суперсыщик" (6+) — детективной историей про мышонка Шустрика, отправляющегося на поиски своих исчезнувших родителей и по пути спасающего все королевство "Мышляндия" от злого правителя и вездесущих вражеских котов.

В пути ему помогают маленькая подружка Смешинка, Крот-ворчун, бабушка Пушинка, дедушка Полхвоста, а также "живой" струнный ансамбль. Веселая музыкальная история в конце оборачивается философской сказкой о том, что любой ребенок должен пройти испытания, которые можно и должно пройти только самому.

Каждый ребенок нуждается в любви, заботе и ласке, и под их действием даже у самого злобного персонажа спектакля — уродливого Веточки — могут вырасти настоящие крылья…

Пьеса Елены Коллеговой "Мышонок-суперсыщик" — победитель Международного конкурса русскоязычной драматургии "Действующие лица 2016".

20 апреля в 19:00 — второй спектакль фестиваля "Русское горе… от ума" (12+), который поставлен по известному произведению русской литературы "Горе от ума" Александра Грибоедова, входящему в школьную программу 9 класса.

Драматург и поэт Вадим Жук вместе с композитором Сергеем Никитиным переосмыслили классический текст постановки, превратив ее в музыкальную игру с комедией Грибоедова. Фамусов и Чацкий здесь поют арии, Софья танцует танго, Лиза исполняет куплеты, а хор комментирует происходящее не хуже, чем в древнегреческой комедии.

Если вы хотите подготовить ребенка к сочинению по бессмертной комедии А. С. Грибоедова или просто получить вместе с ним два часа настоящего интеллектуального наслаждения, слушая знакомые с детства крылатые фразы под мелодичную музыку и вокал молодых, но уже популярных актеров театра, то вечер пятницы 20 апреля точно запомнится вам надолго.

Завершится фестиваль 21 апреля фолк-рок-рэп-поп-фантазией для взрослеющих детей "Вредные советы" (6+) по книге Григория Остера (урок по чтению для 4 класса). Музыка — Андрея Андерсена. Хореография — Егора Дружинина. Сценография — Марии Трегубовой.

Кто не прыгал из окошка

Вместе с маминым зонтом,

Тот лихим парашютистом

Не считается пока.

Спектакль настолько популярен, что будет показан в один день сразу дважды — в 12:00 и в 15:00. В музыкальном действии участвует весь зрительный зал. Русские народные песни чередуются с известными рок- и хип-хоп композициями.

Воспитывать детей на хороших примерах может любой. А театр "Школа современной пьесы" решил воспитывать детей на плохих примерах.

Всех участников фестиваля "Уроки литературы" ждет гарантированный подарок — пригласительный билет на экскурсию по историческому зданию театра "Школа современной пьесы" на Неглинке, в котором после реконструкции осенью 2018 года театр откроет свой 30-й юбилейный сезон. Экскурсия состоится осенью 2018 года.

Афиша фестиваля и продажа билетов от 400 рублей без наценки — на официальном сайте театра www.neglinka29.ru.