"Дом под снос": квартирный вопрос и отношения поколений

14 и 15 апреля в 18:00 в Театре Армии премьера — спектакль "Дом под снос" (комедия в двух действиях, 16+).

Автор фото - Ольга Брагида

Спектакль поставлен по пьесе современного драматурга Анатолия Крыма. Действие разворачивается в сегодняшние дни, так что все реалии происходящего, как говорится, до боли знакомы каждому, будь то отношения поколений или пресловутый квартирный вопрос.

Старый холостяк, бывший железнодорожник Степан Николаевич и пенсионерка-учительница Софья Александровна встретятся далеко не в самый лучший период своей жизни и не совсем по своей воле. Добрый сын решил, что отцу нужно жениться: "Папа, ты пожилой человек! Тебе нельзя одному, я нашел тебе подходящую кандидатуру". А заботливая дочь, предварительно приватизировав квартиру мамы, решила прописать ее к одинокому пенсионеру в пятиэтажную "хрущевку", чтобы в процессе реновации та получила однокомнатную квартиру: "Не совсем законно, но что поделаешь! Приходится играть с государством в кошки-мышки".

Вот с этого все и началось — с недоразумения, с анекдота, а закончилось… Впрочем не будем "спойлерить", как говорит молодежь, то есть не будем преждевременно раскрывать сюжет. Сохраним интригу до конца. Можно добавить лишь, что сюжет спектакля закручен очень лихо и изобретательно, а диалоги прописаны ярко и остроумно.

Кроме того, спектакль "Дом под снос" составляет драматическую дилогию со спектаклем "Старомодная комедия" по пьесе Алексея Арбузова. И не только потому, что зрители вновь встретятся с полюбившимся блистательным дуэтом, Алиной Покровской и Сергеем Колесниковым, а также помогающим им Вадимом Караваевым. Но еще и потому, что эти два спектакля можно соединить некоей смысловой дугой, так как в том и другом — примерно одна мысль: "Не может человек один! Для одинокого весь мир — пустыня. Даже если он спит на перинах и полные карманы денег!… Человек живет для того, чтобы утром было кому сказать "доброе утро".

И буквально несколько слов о тех, кто за кулисами: режиссер-постановщик — заслуженный артист России Андрей Бадулин; художник-постановщик и костюмы — дважды номинант "Золотой маски" Мария Вольская; композитор — лауреат международных конкурсов Рубен Затикян; художник по свету — Андрей Богуславский; видеоряд — Андрей Кустов; помощник режиссера — Лия Шкирматова. И еще очень много замечательных людей театра, истинных профессионалов, которые работали над созданием спектакля.