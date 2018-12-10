В Москве и Санкт-Петербурге пройдут гастроли Государственного театра эстрады Якутии

Только 12 декабря в Москве с 19:00 в театре "Золотое кольцо" и в Санкт Петербурге 18 декабря с 19:00 в Театре эстрады им. А. Райкина состоятся концерты звезд якутской эстрады "Новый год начинается с Якутии".
В концертах примут участие артисты театра эстрады Якутии Павел Семенов, Сахаайа, Василий Еремеев, Далаана, Анастасия Готовцева, Ника, Эрчим, Костя Степанов, Анатолий Горохов, Санита Ай, Айгылаан, Алена Яковлева, Умсуура, Байтыкан, Кеша Лебедев, Тамара Попова, Андреана и рекордсменка России артистка экстремального жанра Лариса Троева.
Специальные гости концерта в Москве Сайсары Куо и группа "Сноу Войс".
Ведущий концертов — артист разговорного жанра Николай Гоголев.
Перед началом концерта вас ждет дегустация и продажа якутских деликатесов, во время концерта вас ждут неожиданные сюрпризы и подарки из Якутии! Не пропустите гастрольные концерты театра эстрады Якутии!
Заказ билетов: 8 (495) 611-48-00, golden-ring.ru (Москва); 8 (812) 314-66-61, estrada.spb.ru (Санкт-Петербург).
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