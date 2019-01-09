"Госпожа министерша" в Театре армии - пьеса о вечном и мечте

В Театре Российской армии 12 января в 18:00 и 31 января в 19:00 — спектакль "Госпожа министерша" (комедия в двух действиях, 12+).
Мещаночка Живка Попович, внезапно став женою министра, меняет не только наряды и мебель в доме, но и мужа для своей дочери, ломает отношения между близкими людьми во имя мифического "престижа".
Сербский драматург Бронислав Нушич написал "Госпожу министершу" в 1929 году, в рамках третьего периода своего творчества, на которое повлиял сербский фольклор и русская литература, особенно комедии Гоголя.
Бронислав Нушич:
"В среде, не отделяющей себя от ровной линии жизни, нет событий, нет эмоций, нет сенсаций. "Нынче день рождения тети Савки" — вот событие в этой среде; и все в этот день суетятся, бегают, одеваются, покупают букеты, пишут поздравления, наносят визиты. Это событие, целое событие. "Мила дяди Стевы оставила мужа". — "Ию, ию, ию, — вся родня бьет себя в грудь, — что скажут люди". Вот это та эмоция, которая волнует всю родню, но в этом волнении играет роль не столько соображение о том, что Мила оставила мужа, сколько то, "что скажут люди".
А знаете ли вы, что такое сенсация в этой среде? "Сноха Зорка родила близнецов!" И эта сенсация переходит из дома в дом, о ней только и говорят, рассказывают, толкуют, и эта тема заполняет целиком интересы какой-нибудь семьи и целой среды. Пера получил повышение, Джока заболел, Стева выдержал экзамен, Йову перевели, госпожа Мица купила новую спальню, госпожа Савка остригла волосы, госпожа Юлка сшила новое платье из крепдешина, у родственницы Мацы подгорела сдобная баба, а родственница Анка истратила на вечеринку 170 динаров. Вот это сенсации, это эмоции и события в мелкой среде.
И вот отсюда, из этой-то среды я и взял за руку одну хорошую жену и хорошую хозяйку — госпожу Живку Попович и внезапно вознес ее нежданно-негаданно над ее нормальной линией жизни. Такой беспорядок на весовой чашке жизни способен сделать то, что у людей из этой среды нарушится равновесие и они не смогут удержаться на ногах. И вот в этом и заключается содержание "Госпожи министерши", в этом вся сущность проблемы, которую содержит этот кусок".
Елена Анисимова (исполнительница роли Живки):
"Я очень рада играть одну из лучших характерных женских ролей мирового репертуара. Эта роль — по-настоящему глубокая, полная трагикомизма. И актрисе редко в жизни выпадает удача столкнуться с таким драматургическим материалом.
Пьеса о мечте. Мечта, которая осуществляется без труда, без твоих затрат, так же быстро тебе изменяет. Я испытываю большое волнение и огромную радость, когда вижу полный зал, сопереживающий моей героине".
На фото: Елена Анисимова
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