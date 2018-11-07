Мероприятия к 50-летию творческой деятельности Валерия Фокина в Москве

8 ноября в 12:00 состоится творческая встреча с Валерием Фокиным и показ спектакля "Сегодня. 2016". 9 ноября в 19:00 - показ спектакля "Крокодил" в МХТ им. Чехова (Венгерский национальный театр, Будапешт)

Творческая встреча с Валерием ФОКИНЫМ

В рамках крупного проекта "Биеннале театрального искусства", который проходит в Москве при поддержке Министерства культуры и Фонда президентских грантов 8 ноября в 12:00 в фойе Электротеатра Станиславский пройдет творческая встреча с режиссером Валерием Фокиным, художественным руководителем Александринского театра (г. Санкт-Петербург).

На встрече будет представлен спектакль Валерия Фокина "Сегодня. 2016" - постановка, в которой уникальные технические возможности Новой сцены Александринского театра соединились с бескомпромиссным высказыванием о проблемах современного социума. Премьера "Сегодня. 2016" состоялась в 2016 году в рамках фестиваля "Десять спектаклей Валерия Фокина".

Не имея технической возможности вывезти спектакль в Москву, творческая группа — режиссер спектакля Валерий Фокин, автор сценографии Николай Рощин, композитор Антон Яхонтов и автор сценарной композиции Кирилл Фокин представят спектакль в видео и аудио форматах. Это будет своего рода "спектакль о спектакле", где авторы станут действующими лицами и расскажут о рождении замысла, о поисках путей его воплощения, о технологических инновациях на театральной сцене и саунд-дизайне.

Встреча проходит в рамках фестиваля "Биеннале театрального искусства" и посвящена 50-летию творческой деятельности Валерия Фокина.

Место: Электротеатр Станиславский, Фойе

Продолжительность: 1 час 30 мин.

Вход по регистрации.

9 ноября в 19:00 в МХТ им. Чехова состоится показ спектакля "Крокодил".

Показ состоится в рамках спецпроекта "ДАТЫ" внеконкурсной программы фестиваля "Уроки режиссуры" и приурочен к 50-летию творческой деятельности гениального режиссера Валерия Фокина.

Спектакль "Крокодил" художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина по сатирическому рассказу Достоевского поставлен на сцене Венгерского театра в 2016 году. По сюжету мелкого чиновника Ивана Матвеевича проглатывает крокодил, привезенный в Петербург на показ. К немалому удивлению окружающих Иван Матвеевич не только остается жив, но и начинает из недр крокодила проповедовать, мечтая о том, как теперь сможет влиять на умы сограждан. В главной роли — известный венгерский театральный и киноактер Лайош Отто Хорват.

"Мне кажется, метаморфоза моего героя — это про человеческую гордыню. Когда какие-то сиюминутные знаменитости вдруг решают, что могут влиять на жизнь других людей. Очень много тому грустных примеров вокруг", — говорит заслуженный артист Венгрии Лайош Отто Хорват.

* Спектакль идет на венгерском языке с субтитрами на русском языке.

Где: МХТ Чехова.

Когда: 9 ноября.

Вход по билетам.