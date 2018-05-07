В Театре Армии: музыкальный трагифарс в духе немецкого кабаре

10 и 11 мая 2018 года в Центральном академическом театре Российской Армии премьера — спектакль "Диссидент", музыкальный фарс в двух действиях (16+).

Фотограф: Валерий Седельников

Музыкальный трагифарс с пластическими и вокальными номерами в стилистике немецкого кабаре - все это сочетает в себе уникальный спектакль "Диссидент" режиссера Глеба Черепанова.

Гротескность героев с выбеленными лицами, подведенными глазами, красными губами не что иное как маска, под которой спрятаны людские души. За вуалью цирковых трюков, фокусов и веселых куплетов решаются и рушатся человеческие судьбы. Четыре героя, четыре монолога, четыре исповеди, в которых персонажи предельно искренни.

Спектакль с первых минут подкупает зрителя своей яркой формой и даже заставляет смеяться. Но постепенно каждому из присутствующих в камерном зале приходит осознание серьезности каждого слова, каждой мысли, сказанной персонажами со сцены.

Актриса Мария Белоненко о своей работе в спектакле (Мария играет роль жены главного героя):

"Мне нравится форма. И форма моей роли. Я люблю создавать персонажей, героев, отличных от меня и не похожих на моих предыдущих персонажей. Мне нравится экспериментировать, не бояться что-то пробовать, куда-то двигаться и учиться чему-то новому для себя. Этот спектакль и эта роль именно такие.

И вообще я люблю гротеск. Острую форму. Мне нравится, как двигается мой персонаж, его пластика, его проявления. Нравится вся наша команда — все-все, кто работал над созданием этого спектакля. Мне нравится, что можно быть максимально свободным и "валять дурака", при всем при том, что есть жесткая форма и до мелочей простроенный спектакль. Вот такая несовместимая совместимость, как может показаться на первый взгляд.

И работать с Глебом мне тоже очень нравится! И хотя тема спектакля мне совсем не близка — работать над спектаклем было очень интересно и с удовольствием! Работать в острой форме всегда трудно. Очень затратно эмоционально и физически. Это как с детскими сказками — одна неверная интонация — и все, сказка рухнула.

Острая форма требует не меньшего драматического наполнения, а порой и большего, потому что чтобы твоего персонажа начали воспринимать всерьез, нужно суметь прорваться сквозь эту самую острую форму и стать в ней настолько убедительным, чтобы уже никто не сомневался, что именно так и никак иначе и должно быть".