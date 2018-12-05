"Принцесса цирка" украсила карту "Тройка"

4 декабря во все кассы Московского метрополитена в продажу поступила карта "Тройка" в индивидуальном дизайне Театра мюзикла.
Карта выпущена ограниченным тиражом совместно с ГУП "Московский метрополитен" к началу показов мюзикла "Принцесса цирка", первый блок которого в этом театральном сезоне откроется 14 декабря. Залоговая стоимость карты "Тройка" в индивидуальном дизайне не отличается от стоимости обычной карты- 50 рублей.
Карта "Тройка" является самым удобным и выгодным способом оплаты проезда на городском общественном транспорте г. Москвы, а также при помощи карты "Тройка" можно оплатить проход в основные достопримечательности города.
Для справки
Московский театр мюзикла
Первый и единственный театр в России, посвященный жанру мюзикла, находится в самом центре Москвы — на Пушкинской площади.
В репертуаре театра — музыкальное ревю "Жизнь прекрасна!", рок-опера "Преступление и наказание" Эдуарда Артемьева, мюзиклы "Принцесса цирка" Имре Кальмана и "Всё о Золушке" Раймонда Паулса, детский мюзикл "Чудеса и куралесы" Владимира Баскина и спектакль на пределе физических возможностей "РЕВЕРС".
Здесь проходят сольные концерты и спектакли популярных артистов — Максима Леонидова, Нани Брегвадзе, Сергея Мазаева, Полада Бюль-бюль Оглы, Константина Хабенского, Михаила Ефремова, Дмитрия Нагиева, Александра Лазарева, Юрия Башмета и др. В 2014 году в Театре мюзикла состоялся творческий вечер композитора Раймонда Паулса.
В 2013 и 2015 годах в театре прошли гастроли всемирно известного театра-цирка из Канады "7 пальцев" (The 7 Fingers). В 2016 году при участии "7 пальцев" Театр мюзикла поставил спектакль "Принцесса цирка", а в начале 2019 года здесь пройдет европейская премьера спектакля "Пассажиры", который был представлен канадской публике в ноябре.
Также театр осуществляет музыкальные проекты совместно с телеканалом "Культура" — в их числе вечера, посвященные творчеству Людмилы Гурченко, Эдит Пиаф, Фрэнка Синатры, концерт-биография В. П. Соловьева-Седого.
Художественный руководитель Театра мюзикла — Михаил Швыдкой, генеральный продюсер — Давид Смелянский, генеральный директор — Александр Новиков.
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