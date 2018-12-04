"Пятая колонна": Хемингуэй в Театре Армии

9 декабря в 19:00 на экспериментальной сцене Театра Российской Армии — драматический спектакль "Пятая колонна" (16+) в постановке режиссера Галины Зальцман по пьесе Эрнеста Хэмингуэя.

1937 год, гражданская война в Испании. Четыре фашистских колонны осаждают Мадрид. Филип, под видом журналиста, хочет рассекретить и поймать лидеров "пятой колонны" — он контрразведчик. Для Филипа война давно стала гармонией, он знает про нее все: кто друг, кто враг, как себя вести, кого ненавидеть, как убивать. Но ничего не знает про любовь. Однажды она приходит в его жизнь и становится самой большой проблемой — он больше не может оставаться прежним. Для Филипа любовь страшнее войны, ведь она заставляет его вспомнить о мире, о красоте, о том, что он человек.

"Пятая колонна" — единственная пьеса Эрнеста Хемингуэя. Он писал ее в отеле "Флорида" под обстрелами в осажденном Мадриде в 1937 году. Это были самые тяжелые дни войны: бомбежки, артобстрелы. В отель, пока в нем жил писатель, попало более 30 снарядов.

Максим Чиков (роль Филипа): "Выбор есть всегда! Но когда он находится в таких категориях, как любовь, долг, честь, какое бы решение мы ни приняли, это станет точкой невозврата. Это изменит нас навсегда".

Кирилл Кириличев (роль Макса): "Пятая колонна" — особый для меня спектакль по множеству причин! Во-первых, это единственная пьеса Хемингуэйя, автора, на чьих произведениях выросли целые поколения. Не углубляясь в исторические подробности, хочу отметить, что такому мастодонту мировой литературы была необходима веская причина, чтобы попробовать себя в драматургии. И она у него была! Благодаря этому у меня появилась возможность прикоснуться к этому автору с позиции актерской профессии, погрузиться вместе с режиссером в материал, пропустить его через себя и вынести на зрителя свое прочтение этого произведения в сыгранной роли.

Во-вторых, несмотря на то, что действие происходит в раздираемой гражданской войной Испании, главная, на мой взгляд, тема спектакля — выбор человека между Войной и Любовью! Каждое из этих явлений стремится захватить нас без остатка, требуя одержимости и не допуская компромиссов. Пожалуй, для любого мужчины эта тема вечная, поскольку война — не только противостояние держав, не только вооруженный конфликт, но и столкновение позиций, в том числе и в душе отдельно взятого человека.

И в-третьих, мне бесконечно интересен мой персонаж. Искореженный войной, душевно и физически, изуродованный пытками в фашистском концлагере контрразведчик, лишенный возможности любить и быть любимым…

Мне кажется, что так же, как и актер, контрразведчик существует "в образе". Но если в театре, в случае недостоверной игры, ты можешь получить замечание от режиссера или негативный отзыв критика, то для контрразведчика ставкой является жизнь. Это накладывает на меня дополнительные обязательства по подготовке к исполнению и является настоящим вызовом моим способностям. А я, честно сказать, очень люблю вызовы!

Кроме того, эта работа подарила мне удивительный опыт сотворчества с режиссером спектакля и партнерами по сценической площадке. Когда и если рабочие отношения перерастают в нечто большее, когда начинаешь не только понимать, но чувствовать вместе с коллегами происходящее в спектакле от сцены к сцене… — это настоящее творческое счастье!"

Фотограф — Ольга Брагида.